Real Madrid Mercato : Une légende du Real s'exprime sur son futur

Publié par Thomas G. le 22 février 2023 à 11:50

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, un taulier du Real Madrid s'est exprimé sur son avenir après la victoire face à Liverpool.

Le Real Madrid a écrit une nouvelle page de son histoire hier soir en s’imposant sur la pelouse d’Anfield lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Merengues, pourtant menés 2-0, sont parvenus à égaliser avant de surclasser les Reds 5-2. Un nouveau come-back retentissant pour les hommes de Carlo Ancelotti qui ont fait un grand pas vers la qualification en quart de finale. Incertain avant la rencontre, l’international allemand Toni Kroos a finalement pris part à la démonstration des Merengues face à Liverpool.

Hier soir, son entrée en jeu a permis au Real Madrid de reprendre le contrôle du match et de sécuriser cette victoire importante. L’ancien maître à jouer du Bayern Munich a un rôle prépondérant dans les succès des Merengues et les dirigeants du Real souhaitent le garder.

Après le match, le milieu de 33 ans s’est exprimé sur son avenir. « Mon avenir ? Je n'ai pas encore décidé… mais je peux dire qu'il ne reste plus grand-chose pour savoir ce que je vais décider. » À quelques mois de la fin de son contrat, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions est libre de négocier avec le club de son choix.

Real Madrid Mercato : Le Real veut garder ses légendes

En plus du dossier Toni Kroos, le Real Madrid doit également prendre une décision concernant Luka Modric et Karim Benzema. Les Madrilènes comptent sur ces trois joueurs qui marquent l’histoire du Real Madrid.

L’objectif est de les convaincre de prolonger leurs contrats au sein de la Casa Blanca. Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema pourraient ainsi faire partie du nouveau projet du Real et jouer dans le nouveau Santiago Bernabeu. Les trois légendes madrilènes ont un soutien de taille en interne, celui de Carlo Ancelotti, qui compte sur eux cette saison. « Les anciens sont cruciaux pour nous. Kroos, Benzema et Modrić mènent toute l'équipe », a déclaré l'entraîneur italien.