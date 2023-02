PSG : Une bonne nouvelle se dégage à Paris face à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 11:08

Alors que le PSG fait face à plusieurs blessés dans son effectif, une bonne nouvelle se dégage à Paris face à Marseille, lors du Classico.

Le grand rendez-vous approche, et l'effectif du PSG n'est clairement pas au mieux. Vainqueurs in extremis du LOSC dimanche dernier grâce à un coup franc de Lionel Messi dans le temps additionnel, les Parisiens ont également perdu deux joueurs sur blessure lors de cette rencontre assez folle.

En effet, Nuno Mendes a dû quitter ses partenaires juste avant la pause, avant que Neymar se blesse assez gravement à la cheville en seconde période l'obligeant à sortir sur civière devant un public du Parc des Princes abattu. Pour le dernier cité, son forfait face à Marseille est d'ores et déjà acté, et le club a récemment annoncé que son attaquant brésilien souffrait d'une entorse de la cheville avec lésions ligamentaires. Sa présence pour le match retour à Munich le 8 mars prochain en Ligue des Champions est donc fortement compromise.

En ce qui concerne Nuno Mendes, les nouvelles semblent bien meilleures. Si tout le monde craignait à un forfait du virevoltant latéral gauche du PSG à Marseille, les dernières informations à son sujet laissent entrevoir un immense espoir pour sa présence sur la pelouse du Vélodrome dans 5 jours.

PSG : Nuno Mendes devrait être dans le groupe face à Marseille

D'après le communiqué médical publié par le PSG mardi soir, Nuno Mendes devrait retrouver le chemin de l'entraînement cette semaine, ce qui laisse donc envisager une participation au choc de dimanche face à l' OM.

Souffrant du genou lors de la victoire du PSG face à Lille, le défenseur portugais ne souffre d'aucun problème sérieux d'après les examens, et devrait ainsi tenir sa place au Vélodrome. Le Paris SG pourra également compter sur le retour de Marquinhos pour le Classico qui s'annonce déjà bouillant, et surtout décisif dans la course au titre. Battu par l' OM en Coupe de France le 8 février dernier, le PSG aura à cœur de prendre sa revanche sur son éternel rival.