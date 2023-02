OM Mercato : Longoria a frappé un très gros coup avec Igor Tudor

Publié par Timothée Jean le 23 février 2023 à 05:37

Alors que l’ OM affronte dimanche le PSG, les éloges se multiplient à l’égard d’Igor Tudor qui réalise un travail remarquable à Marseille.

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus de gagner depuis le début de l’année 2023. Fort de ses 9 victoires lors de 10 derniers matchs, l’ OM culmine à la deuxième place du podium, à cinq points du Paris SG, son prochain adversaire. Les deux équipes se retrouveront dimanche prochain au stade Vélodrome dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Le PSG, qui restait sur une série de trois défaites consécutives avant sa victoire face au LOSC, joue gros face à l’ OM. Tandis que les Marseillais aborderont ce duel au sommet avec plus de confiance. Le club phocéen a enchainé les victoires ces dernières semaines pour revenir à la deuxième place du championnat. L’ OM est même considéré comme un sérieux candidat au titre.

À noter que ce parcours impressionnant en championnat est à mettre au crédit d’un recrutement ambitieux, qui a haleté les supporters de l'Olympique de Marseille, mais aussi au travail remarquable d’Igor Tudor. Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria avait surpris tout le monde en misant sur le technicien croate pour succéder à Jorge Sampaoli. Un choix qui avait même fait grincer des dents dans la cité phocéenne.

OM Mercato : Igor Tudor, un choix gagnant pour Marseille

Il faut dire que les débuts d’Igor Tudor à l’ OM étaient loin de rassurer le public marseillais. La préparation estivale chaotique, les tensions dans le vestiaire phocéen combiné au manque de résultats ne jouaient pas vraiment en sa faveur. Au point où son départ était évoqué par certains observateurs. Mais le président marseillais a toujours gardé confiance en son entraîneur et les résultats de l’ OM lui donnent parfaitement raison.

Vivement critiqué pour certains de choix, Igor Tudor est parvenu à renverser l’opinion, en imposant un football énergique et efface à Marseille. Et ce n’est pas l’ancien Marseillais, Jean-Charles De Bono, qui dira le contraire. Le milieu de terrain retraité, devenu consultant TV, a souligné le travail remarquable d’Igor Tudor à l' OM.

"Pour moi, c'est un superbe recrutement. Mais c’est surtout une grosse personnalité que l’on a sur le banc de touche. On ne le connaissait pas du tout (…) Et au fil des rencontres, il a façonné cette équipe à sa manière, à son caractère. Aujourd’hui, on est tous reconnaissants de ça. Personnellement, je suis reconnaissant de ce travail", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Football Club de Marseille. Igor Tudor a réussi à imposer son style de jeu à l’ OM et tentera de battre le PSG dimanche soir au stade Vélodrome.