ASSE : Malgré la remontée, Saint-Etienne traîne encore un gros défaut

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 14:07

L’ ASSE est certes sortie de la zone de relégation en National, mais doit encore gommer un gros défaut, dans cette deuxième moitié de saison.

Grâce à son mercato hivernal canon, l’ ASSE a quitté la 20e place de Ligue 2 et est désormais 15e, après 24 journées de championnat. Les Verts ont désormais 4 points davantage sur le premier club relégable, Nîmes Olympique, qu’ils ont battu dans le Gard, lundi (2-1).

Sur une série de trois victoires, l’AS Saint-Etienne à la possibilité de se hisser à la 13e place, en cas de victoire sur Pau, et si Paris FC est tenu en échec par Niort et que Valenciennes FC ne prend pas de point face à Dijon FCO, ce même samedi à 18h. Dans tous les cas, les Verts ont à coeur d’enchaîner un quatrième succès afin de s’éloigner davantage de la zone de relégation.

ASSE : Saint-Etienne, club le plus averti en Ligue 2 cette saison

Suspendu lors la journée précédente, Mathieu Cafaro devrait retrouver le groupe de l’ ASSE face au club des Pyrénées-Atlantiques. Pour ce match de la 25e journée de L2, aucun joueur n’est suspendu dans l’équipe de Laurent Batlles. Toutefois, les Verts doivent être moins agressifs afin de réduire le nombre d'avertissements.

En effet, l'AS Saint-Etienne est l’équipe qui a reçu le plus de cartons rouges cette saison en Ligue 2, soit 7 en 24 journées, dont 2 pour Etienne Green. Les Stéphanois ont également le plus de cartons jaunes, soit 63 à égalité avec le SC Bastia. En moyenne, l’ ASSE écope de 2,6 avertissements par match.

Laurent Batlles était par ailleurs remonté contre Niels Nkounkou, qui a écopé d’un avertissement stupide (33e), en raison d’une geste d’agacement à Nîmes, lundi. « Niels a des choses à corriger défensivement […]. On l’a un peu sermonné (à la pause) avec son carton jaune un peu bête. L’arbitre l’avait dans le collimateur », a condamné l’entraîneur de l’ ASSE.