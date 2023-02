ASSE : Niels Nkounkou avoue une faute stupide face à Nîmes

Publié par ALEXIS le 22 février 2023 à 21:17

Recrue hivernale de l’ ASSE, Niels Nkounkou a été buteur à Nîmes, mais a aussi été coupable d’une faute stupide. Il fait son mea culpa.

Faisant partie des 7 joueurs qui ont renforcé l’ ASSE cet hiver, Niels Nkounkou (22 ans) n’a pas mis longtemps à s’imposer dans l’équipe stéphanoise. Titulaire lors des cinq derniers matchs de l’AS Saint-Etienne, le jeune défenseur est utilisé dans un nouveau rôle de piston gauche. Lundi, il a été doublement décisif contre Nîmes Olympique (1-2), lors du dernier match de la 24e journée de Ligue 2.

Niels Nkounkou a été l'auteur du premier but de l’ ASSE (0-1, 34e) et passeur décisif sur le deuxième but signé d’Ibrahima Wadji (0-2, 51e). Sa brillante prestation au stade des Antonins a d’ailleurs été appréciée par Laurent Batlles. « Oui, Niels marque […]. C'est un jeune joueur qui amène beaucoup de verticalité à notre jeu, de la vitesse. Il est très intéressant offensivement », a-t-il commenté, après la victoire face aux Crocos.

Néanmoins, l’entraîneur de l’ ASSE n’a pas tout apprécié chez le latéral gauche, qui a écopé d’un carton jaune (33e), à cause d’un geste d'agacement. « Niels Nkounkou a des choses à corriger défensivement […]. On l’a un peu sermonné avec son carton un peu bête. L’arbitre l’avait dans le collimateur », a fait remarquer Laurent Batlles.

ASSE : Niels Nkounkou, « il faut que je travaille sur mes émotions... »

Souffrant de crampes en raison de son intense activité dans le couloir gauche de l’ ASSE, le joueur prêté aux Verts par Everton en janvier a été remplacé par Mickaël Nadé (70e). Dans ses propos rapportés par Le Progrès, il reconnaît avoir été naïf sur ce coup. « Le coach et mes agents m’ont tiré les oreilles […]. Il faut que je travaille sur mes émotions pour éviter cela », a avoué Niels Nkounkou. Ce qui est certain, c'est que des émotions, il en a procuré aux supporters stéphanois à Nîmes.