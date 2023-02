FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare un nouveau deal en défense

Publié par Thomas G. le 23 février 2023 à 15:37

Bien placé dans la course au titre, le FC Barcelone aimerait continuer la restructuration de son effectif en se séparant d'un défenseur.

L’été dernier, le FC Barcelone a réalisé un mercato XXL en recrutant notamment Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé ou encore Andreas Christensen. Dans le même temps, les Blaugranas ont dégraissé l’effectif de Xavi pour alléger la masse salariale du club. Le Barça a renforcé sa ligne défensive avec l’arrivée de plusieurs défenseurs ce qui a poussé Samuel Umtiti à partir.

L’international français a été prêté par le FC Barcelone à Lecce sans option d’achat après avoir été gêné par de nombreuses blessures. Ce prêt a permis à l’ancien défenseur de l’OL d’enchaîner les matchs et de retrouver de la confiance. Après avoir perdu sa place au FC Barcelone, Samuel Umtiti profite de cette opportunité en Serie A pour s’imposer en tant que titulaire chez l’actuel 13e du championnat italien. Grâce aux bonnes performances du champion du monde, le promu Lecce est bien parti pour se maintenir en Serie A cette saison.

À 29 ans, Samuel Umtiti ne rentre plus dans les plans de Xavi au FC Barcelone et l’international français pourrait être vendu cet été. Ces performances à Lecce ne sont pas passées inaperçues en Italie et un cador serait intéressé par son profil.

FC Barcelone Mercato : L’AC Milan piste Samuel Umtiti

Le dossier Samuel Umtiti aurait pris une nouvelle tournure cette semaine avec l’intérêt de l’AC Milan. Selon les informations de Calciomercato, les Rossoneri seraient très intéressés par le champion du monde 2018. Les Milanais pourraient attendre une résiliation du contrat de Samuel Umtiti au FC Barcelone afin de le récupérer libre.

Cette saison, le Barça est la meilleure defense de Liga avec 7 buts encaissés et Xavi est satisfait de sa ligne défensive. Dans le même temps, Samuel Umtiti ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur espagnol. Les dirigeants du FC Barcelone pourraient donc accepter de laisser partir l'international français cet été.