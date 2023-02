ASSE : Un important forfait à Saint-Etienne face à Pau

Publié par Enzo Vidy le 23 février 2023 à 17:07

Sur une belle série de trois victoires consécutives en championnat, l' ASSE s'apprête à recevoir Pau et enregistre déjà un forfait.

L' ASSE a fait un nouveau pas vers le maintien lundi dernier. Sur la pelouse de Nîmes, Saint-Etienne est allé décrocher un précieux succès grâce notamment à un grand Niels Nkounkou, auteur d'un but et d'une passe décisive. Grâce à cette belle victoire, les Verts occupent actuellement la 15e place, et comptent désormais 4 points d'avance sur la zone de relégation.

Désormais, l' ASSE est tournée vers un nouvel affrontement face à un concurrent direct dans la course au maintien qui aura lieu dès samedi avec la réception de Pau samedi soir à Geoffroy-Guichard. Une nouvelle victoire des Stéphanois pourraient permettre aux hommes de Laurent Batlles de prendre une grande option pour rester en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Cependant, l'effectif de l' ASSE ne sera pas au complet pour cette affiche. Déjà privé de Gaëtan Charbonnier pour le reste de la saison, l'AS Saint-Etienne devra également se passer des services d'un milieu de terrain.

ASSE : Aïmen Moueffek forfait face à Pau

À deux jours du match face à Pau, c'est une première mauvaise nouvelle qui est tombée à Saint-Etienne ce jeudi. Touché peu avant la mi-temps lors de la victoire 2-0 face à Dijon le 11 février dernier, Aïmen Moueffek est d'ores et déjà forfait pour la réception de Pau samedi prochain d'après les récentes informations révélées par Evect. La source indique également que la durée totale d'indisponibilité pour le milieu stéphanois n'est pas encore connue.

En revanche, Thomas Monconduit, légèrement touché au niveau du péroné face à Nimes, sera présent dans deux jours à Geoffroy-Guichard. Evect précise que le milieu de l' ASSE a passé des examens dont les résultats se sont avérés rassurants, ce qui lui permet de postuler à une place dans le groupe stéphanois.