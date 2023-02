ASSE : Les Girondins réservent l'enfer à Saint-Etienne à Bordeaux

Publié par ALEXIS le 23 février 2023 à 23:07

L’ ASSE se déplacera à Bordeaux en mars, après la réception de Pau FC, samedi. Les Girondins annoncent le match à guichets fermés au Matmut Atlantique.

L’ ASSE et Bordeaux s’affrontent dans le duel des relégués, la semaine prochaine. Les Verts se déplacent sur le terrain des Girondins, en ouverture de la 26e journée de Ligue 2, le 4 mars (15h). Les deux clubs connaissent des fortunes diverses en deuxième division. Alors que le FCGB est 2e au classement et joue la remontée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est à la lutte dans le bas du tableau pour assurer son maintien.

Derniers du championnat en 2022, les Verts ont dû se renforcer pendant le mercato d’hiver, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge de relégation. Ils se sont hissés à la 15e place, grâce à 3 victoires consécutives sur des concurrents directs : FC Annecy (3-2), Dijon FC (2-0) et Nîmes Olympique (1-2).

Ce samedi, l’ ASSE accueille encore un club engagé dans la course pour le maintien, Pau FC (16e). Un match sur lequel Laurent Batlles et son équipe sont concentrés, naturellement. Leur objectif étant d’enchainer une quatrième victoire pour s’éloigner des quatre dernières places de relégation en National.

Bordeaux-ASSE : Le match s'annonce à guichets fermés

Entre-temps à Bordeaux, les supporters des Girondins se mobilisent massivement pour la venue des Stéphanois. À 9 jours du match, ils ont fait presque le plein du Matmut Atlantique. Selon les informations du club au scapulaire, plus de 20 000 billets sont déjà vendus, alors que la capacité maximale du stade est réduite à 22 000 places cette saison.

Il faut dire que la forte mobilisation des supporters bordelais est aussi liée à la double rencontre que le Matmut Atlantique va accueillir, le même jour de la réception de l’ ASSE. En effet, l’équipe féminine de Bordeaux affronte le PSG en quart de finale de Coupe de France, à 17h45, juste après le match de Ligue 2. Pour rappel, les Verts avaient infligé une défaite aux Girondins (2-0), lors du match aller (8e journée de L2) à Geoffroy-Guichard, en septembre 2022.