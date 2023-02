OL : Gros aveu de Laurent Blanc sur la fin de saison de Lyon

Publié par ALEXIS le 24 février 2023 à 00:07

Laurent Blanc, entraineur de l’ OL, s’est prononcé sur la fin de saison de son équipe. Il fait un aveu terrible à deux jours du match contre Angers SCO.

Après sa défaite contre l’AJ Auxerre au stade Abbé-Deschamps (2-1), l’ OL se déplace encore sur le terrain d’Angers SCO, samedi. (17h), lors de la 25e journée de Ligue 1. Un match que les Gones se doivent de gagner s’ils veulent se relancer dans la course pour les places européennes. En effet, l’Olympique Lyonnais est 9e avec 35 points, loin des trois premières places qualificatives pour la Ligue des champions.

Le club rhodanien est clairement distancé par le trio de tête : le PSG (57 points), l’OM (52 points) et l’AS Monaco (50 points). Mathématiquement, il y a certes encore 42 points en jeu, mais vu les résultats de l’ OL en dents de scie, il est évident que les Gones ne peuvent plus revenir dans la course pour la C1, sauf s’ils font une série extraordinaire de victoires.

Blanc admet que l' OL ne peut plus se qualifier pour la Ligue des champions

Laurent Blanc l’a avoué en conférence de presse d’avant match, jeudi. Il ne se fait plus d’illusion pour une place qualificative en Ligue des champions. « Ça me semble très compliqué pour les 4 premières places », a-t-il lâché. Vous vous apercevez que c'est dur de gagner des matchs […] ». Cependant, l’entraineur de l' OL rêve d’une place en Ligue Europa. Il entend se mêler à la lutte pour arracher un ticket en Ligue Europa Conférence.

« Même avec le parcours que l'on fait, on n'est pas largués. Attention, on n'est pas largués pour la coupe européenne du 6e. Mais tout le monde aussi est à la recherche de points. On parle de Lille (6e), qui a une très bonne équipe, de très bons joueurs, un très bon entraineur... Oui, mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous (6, ndlr) », a indiqué Blanc.