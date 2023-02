OL : La surprenante annonce d’Aulas pour la Coupe d’Europe

Publié par ALEXIS le 16 février 2023 à 00:32

Jean-Michel Aulas, président de l’ OL, a fait une annonce inattendue au sujet des places qualificatives pour la Coupe d'Europe.

Si les comptes de l’ OL sont positifs, comme indiqué par le rapport financier : « toutes les lignes de revenus sont en progression », les résultats sportifs sont quant à eux négatifs. L’équipe de Laurent Blanc pointe à la 9e place de Ligue 1 avec 35 points, après 23 journées de championnat. Avec 19 points de retard sur le leader, le PSG, l'Olympique Lyonnais n’est clairement plus en course pour le titre de champion de France.

Lyon est également loin en arrière dans la course pour une place qualificative pour la Ligue des Champions. En plus du Paris Saint-Germain (54 points), l’OM (49 points) et l’AS Monaco (47 points) sont bien installés sur le podium, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

Même la course pour une place en Ligue Europa s’annonce difficile pour Lyon, devancé par des équipes en pleine bourre : le LOSC (5e), l’OGC Nice (7e), le RC Lens (4e) et le Stade Rennais (6e).

OL : Aulas se projette en 2023-2024 pour une place européenne

Face à ce constat assez clair, Jean-Michel Aulas a revu les ambitions de l’ OL à la baisse. Lors de la présentation des résultats financiers du Groupe, pour le premier semestre de l’exercice 2022-2023, il a fait une déclaration sur la situation sportive du club. Il a indiqué que l' OL se projette désormais sur la saison prochaine (2023-2024), pour aller chercher une place en Coupe d’Europe.

« Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/2023 et les saisons suivantes, en s’appuyant sur ses fondamentaux, notamment l’Academy OL, pour reconquérir, dès la saison 2023-2024 une place européenne », a lâché le dirigeant lyonnais. Aulas ne rêve donc plus d’une qualification à l’Europe à l'issue de l'exercice en cours.

Il avait pourtant rassuré les supporters du club, après la victoire sur le RC Lens (2-1) : « J’ai vraiment tout aimé ce soir (dimanche) […], belle démonstration. Le travail va bientôt payer, on ne pourra repartir vers le haut qu’avec nos fans qui nous soutiennent tout le temps. » Rappelons que si l'équipe de Laurent Blanc remporte la Coupe de France, elle sera d'office qualifiée pour la Ligue Europa. Lyon est en quarts de finale et affronte Grenoble Foot (L2), le 28 février prochain.