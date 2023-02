Man United - FC Barcelone : Les regrets de Xavi après l'élimination

Publié par Ange A. le 24 février 2023 à 03:37

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue Europa. Xavi a émis d’énormes regrets suite à cette nouvelle déroute du Barça en Coupe d’Europe.

Nouvelle débâcle européenne pour le FC Barcelone. Le parcours du Barça, reversé en Ligue Europa après une phase de poules de Ligue des champions ratée, est déjà terminé. Jeudi en barrages retour de la C3, les Blaugranas ont plié l’échine face à Manchester United. Le club catalan s’est incliné deux buts à un sur la pelouse d’Old Trafford après avoir pourtant ouvert le score. Les deux équipes s’étaient neutralisées à l’aller au Camp Nou (2-2) lors de la première manche. Comme à l’aller, Barcelone n’a pas su gérer son avance face aux Red Devils. De quoi frustrer Xavi Hernandez. L’entraîneur des Blaugranas a exprimé sa déception après cette nouvelle élimination de son équipe en Ligue Europa.

FC Barcelone : La grande déception de Xavi à Old Trafford

Le coach du FC Barcelone est surtout déçu en raison des objectifs fixés en Ligue Europa. Sorti précocement de la Ligue des champions, le Barça était présenté comme un prétendant à la victoire finale en C3. L’entraîneur barcelonais reconnaît que le rapport de force n’était pas égal face aux Mancuniens. « C’est une grande déception parce que nous avions beaucoup d’ambition dans cette compétition. Je pense que nous avons fait un bon match, face à un grand adversaire […] Les duels étaient la clé ce soir, et nous avons perdu dans ce domaine. Il y avait, je le répète, une grande équipe en face, qui a mis beaucoup d’intensité », a-t-il expliqué avant de déplorer des absences au milieu.

« Si Pedri et Gavi avaient pu être là en seconde période, je pense que ça aurait pu être différent, mais je ne cherche pas d’excuses. Maintenant, on doit se concentrer sur les deux compétitions restantes [Liga et Coupe du Roi, ndlr]. On doit se ressaisir, la vie continue », a déclaré le coach du Barça, leader du championnat.