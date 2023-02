AS Monaco : La fierté de Clément malgré la déroute contre le Bayer

Publié par Ange A. le 24 février 2023 à 04:07

L’AS Monaco n’a plus que le championnat à jouer suite à son élimination européenne. Une débâcle à laquelle Philippe Clément a réagi.

Il ne reste plus aucun représentant de la Ligue 1 en Ligue Europa. Jeudi, le FC Nantes, le Stade Rennais et l’AS Monaco ont été sortis de la C3. Comme le SRFC, l’ASM a été éliminée au terme de la séance des tirs au but. Vainqueur du Bayer Leverkusen (3-2) à l’aller, le club de la Principauté a été renversé sur le même score à Louis II avant de s’incliner aux pénaltys. Pour autant, Philippe Clément refuse d’accabler ses poulains après cette désillusion européenne. L’entraîneur monégasque est ravi du visage affiché par ses poulains. « Il a manqué peu de choses. Je suis déçu, comme tous ceux qui aiment Monaco. Mais je suis plus fier que déçu. À la fin du match, j’ai dit la vérité comme toujours aux joueurs », a confié le technicien belge en conférence de presse.

AS Monaco : L’immense fierté de Philippe Clément après Leverkusen

Le coach de l’AS Monaco est fier de ses joueurs. Il souhaite désormais aller de l’avant après cette élimination en Coupe d’Europe. « Depuis quatre mois, il y a eu des moments fantastiques, j’ai déjà été très fier d'eux. Mais je n’ai jamais été aussi fier que ce soir. On peut rentrer chez soi, être énervé, casser des choses. Mais demain on doit revenir la tête haute et regarder devant », indique l’entraîneur de l’ASM.

Les Monégasques n’ont plus que le championnat à disputer cette saison. Troisièmes de Ligue 1, ils jouent d’ailleurs gros ce dimanche avec un derby contre l’OGC Nice. Une rencontre vers laquelle Alexander Nübel est déjà tourné. « C’est très dur de perdre ce match aux tirs au but. Mais on n’a pas le temps de trop penser à cette élimination. Même si ce soir, on est très déçus, il faut déjà se tourner vers dimanche. Il y a un derby très important contre Nice », a lâché le portier allemand en zone mixte.