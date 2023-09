Invaincue et bien installée à la tête du classement, l’AS Monaco se déplace à Lorient cet après-midi. Découvrez les compositions probables de Régis Le Bris et Adi Hütter.

AS Monaco : Adi Hütter rêve de détrôner le PSG en Ligue 1

Nouvel entraîneur de l’AS Monaco, avec qui il est aux commandes de la Ligue 1 Uber Eats avant d'affronter le FC Lorient ce dimanche à 13h, au Stade du Moustoir, Adi Hütter, arrivé en remplacement de Philippe Clément, veut jouer les trouble-fête dans la course au titre cette saison. Le technicien autrichien ne se cache pas et rêve même de détrôner le Paris Saint-Germain à la fin de l’exercice en cours.

« Le plus important est de retrouver l'Europe. Le président, la direction sportive, le coach et l'équipe sont alignés, avec un objectif élevé et compliqué : le podium. Au-dessus.... Au-dessus, est-possible ? Oui, on peut rêver, bien sûr ! Parfois, les rêves deviennent réalité. Mais le PSG est quand même très fort ! », confie l’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach auprès de l'AFP.

Pour cette affiche face au FC Lorient, Adi Hütter a convoqué un groupe de vingt joueurs. Mohammed Salisu (pubalgie), Mohamed Camara (suspension), Edan Diop (pied), Eliesse Ben Seghir (cuisse) et Breel Embolo (ligaments croisés) sont indisponibles.

FC Lorient : Régis Le Bris convoque Benjamin Mendy contre Monaco

Pour la première fois depuis plus de deux ans, le latéral gauche Benjamin Mendy pourrait disputer une rencontre de football professionnel. L’ancien défenseur de Manchester City a été convoqué dans le groupe de Lorient pour affronter Monaco, trois mois après avoir été jugé non coupable de plusieurs viols et tentatives de viols. Son coach Régis Le Bris a toutefois assuré vendredi que l’international français de 29 ans ne débuterait pas comme titulaire.

La compo probable du FC Lorient

Gardien : Mvogo

Défenseurs : Talbi, Laporte, Touré

Milieux : Kalulu, Abergel (cap), Ponceau, Le Goff

Attaquants : Faivre, Tosin, Le Bris

L’équipe possible de l’AS Monaco

Gardien : Köhn

Défenseurs : Singo, Maripan, Magassa

Milieux : Vanderson, Zakaria, Fofana, Henrique

Attaquants : Minamino, Ben Yedder, Golovin.