Pour préparer au mieux sa saison, l'AS Monaco souhaite renforcer sa défense centrale. L'ASM a fait une offre pour un défenseur de Premier League.

Mercato AS Monaco : L'ASM fait une offre pour Tosin Adarabioyo

Contrairement à son habitude, l'AS Monaco reste assez calme sur ce début de mercato. Seul Adi Hütter et le gardien Philipp Köhn ont été officialisés. Un début de mercato bien calme tant on connaît la folie dépensière de l'ASM ces dernières années. Cependant, il semblerait que Monaco passe enfin à l'action.

Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants monégasques auraient formulé une offre de 5 millions d'euros pour Tosin Adarabioyo évoluant à Fulham. De leur côté, les Cottagers en demande au moins 10 millions. Avec un contrat se terminant en juin 2024, la direction monégasque a toutes ses chances d'enrôler l'ancien de Manchester City.

Une vague de départs se profile

La fin de championnat n'a pas été celle espérée pour les pensionnaires du stade Louis-II. Alors en course pour la Ligue des Champions, l'AS Monaco a terminé 6e et ne disputera aucune coupe d'Europe cette année. Un résultat qui aura comme conséquence le limogeage de Philippe Clement. Afin de se préparer au mieux, les Rouge et Blanc effectuent un ménage au sein de leur effectif.

Après les départs de Jean Lucas parti à Santos et Jean Marcelin à Bordeaux, l'ASM compte bien se séparer d'autres éléments avant de démarrer la saison. À commencer par Axel Disasi, dont le nom revient avec insistance du côté de l'Angleterre. Le défenseur central pourrait être accompagné d'Ismail Jakobs qui intéresse lui aussi la Premier League. De son côté, Chrislain Matsima, jeune joueur âgé de 21 ans pourrait quitter le Rocher. D'après Marc Mechenoua, le Français plaît à l'étranger et notamment en Espagne et en Italie où Villarreal et l'Udinese se sont positionnés.