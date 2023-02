RC Lens : Florian Sotoca dévoile les clés de réussite du RCL

Publié par Thomas G. le 24 février 2023 à 03:07

Titulaire indiscutable sous les ordres de Franck Haise, Florian Sotoca s'est exprimé sur les très bons résultats du RC Lens cette saison.

Le RC Lens se déplace à Montpellier ce week-end pour la 25e journée de Ligue 1 avec l'objectif d'enchaîner après le succès face à Nantes dimanche dernier. Cette rencontre pourrait permettre aux Lensois de se rapprocher des équipes de tête en profitant du choc entre l' OM et le PSG.

Avant ce match face au Montpellier HSC, l’attaquant du RC Lens s’est exprimé cette semaine au micro de Onze Mondial pour évoquer la saison des Sang et Or. Le buteur de 32 ans a déclaré : "À l’intersaison, on s’est dit que cela allait être compliqué. Finalement, on se retrouve avec 44 points après 19 journées, le meilleur départ de l’histoire du club. Donc c’est tout simplement fabuleux. Je ne sais pas si on s’en rend compte, mais ces points-là, on les a mérités. On fait de gros matchs depuis le début de saison.Cela prouve que l’on est beaucoup plus matures collectivement."

Cette saison est particulière pour le RC Lens. En plus d'une qualificiation en Coupe d'Europe, Florian Sotoca et ses coéquipiers peuvent remporter la première Coupe de France de l'histoire du RCL.

RC Lens : Florian Sotoca loue les qualités du RCL

Malgré les départs de plusieurs cadres l'été dernier, les Lensois sont parvenus à se renforcer pour se battre pour une place en Coupe d'Europe. Cette saison, Franck Haise peut compter sur un effectif de qualité qui permet au RC Lens de lutter avec les meilleures équipes du championnat.

Florian Sotoca s’est exprimé sur les qualités du groupe lensois. « C’est vrai que l’état d’esprit du groupe est extraordinaire. On a perdu des bons mecs, mais le club a tout de suite su les remplacer avec des joueurs dont l’état d’esprit correspondait au groupe. Ils ont amené leur joie de vivre, leur grinta et ce côté joueur qui incarne le projet du club et du coach. Tous les départs ont été parfaitement compensés. »

Auteur de 6 buts et 7 passes cette saison, Florian Sotoca est l’un des lensois les plus décisifs. Le buteur de 32 ans pourrait à nouveau faire trembler les filets face au Montpellier HSC et guider le RC Lens vers un 15e succès.