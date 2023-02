PSG : Avant Marseille, un retour bienvenu à l'entraînement

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 15:37

Alors que le PSG se déplace à Marseille dimanche, et compte plusieurs incertitudes, un taulier du Paris SG a fait son retour ce vendredi.

Le Classico approche, et le PSG reste plongé dans l'incertitude concernant plusieurs joueurs majeurs de son effectif. Si Marquinhos et Mukiele ont fait leur retour cette semaine, le deuxième joueur cité n'est pas assuré de pouvoir jouer pendant 90 minutes à Marseille. En ce qui concerne les latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n'ont toujours pas repris le chemin de l'entraînement, et sont désormais incertains pour la rencontre.

Le PSG devra également faire sans la présence de Neymar, blessé à la cheville face à Lille le week-end dernier, mais pourra compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme depuis qu'il a fait son retour à la compétition le 14 février dernier. Lionel Messi sera lui aussi de la partie au stade Vélodrome, pour tenter d'aider son équipe à s'imposer face à l' OM dans un match crucial pour la course au titre.

Jeudi, à l'occasion d'une séance d'entraînement au Camp des Loges, une absence inattendue a été observée dans les rangs du PSG, mais le taulier en question a fait son retour ce vendredi.

PSG : Christophe Galtier de retour dans le groupe

Laissé au repos jeudi après-midi suite à un état grippal, Christophe Galtier n'avait pas dirigé la séance d'entraînement comme annoncé par le PSG via un communiqué officiel. "Souffrant d’un syndrome grippal, Christophe Galtier restera au repos ce jour. La séance d’entraînement sera dirigée par Thierry Oleksiak et João Sacramento."

Mais ce vendredi, alors que la séance collective du Paris SG se déroulera au Parc des Princes en fin d'après-midi, devant pas moins de 30 000 spectateur, RMC Sport a annoncé que l'entraîneur parisien sera bel et bien de retour pour diriger cet entraînement tant attendu par les supporters du PSG. L'occasion peut-être de commencer à distinguer le dispositif qui sera mis en place par le coach parisien dimanche soir sur la pelouse du Vélodrome, lui qui souhaite repasser dans un système à 3 défenseurs pour ce choc tant attendu.