PSG : Une recrue commence à agacer le vestiaire parisien

Publié par Enzo Vidy le 24 février 2023 à 14:07

Arrivé cet été au PSG, et auteur de performances plus que moyennes ces dernières semaines, une recrue commence à agacer le vestiaire parisien.

41,5 millions d'euros. C'est la somme déboursée par les dirigeants du PSG l'été dernier pour s'attacher les services de Vitinha. Venu en provenance du FC Porto, le milieu portugais a rapidement conquis le coeur des supporters parisiens lors de ses premières apparitions, et s'est imposé comme un homme fort du schéma de jeu de Christophe Galtier.

Mais la Coupe du monde a eu un impact terrible sur ce jeune garçon de 23 ans, qui n'est désormais que l'ombre de lui-même depuis le début de l'année 2023. Malgré une grande confiance de Christophe Galtier à son égard, Vitinha a totalement perdu son football qui était le sien lors de la première partie de saison avec le PSG.

Sur ses dernières sorties, le milieu parisien commet beaucoup trop d'erreurs techniques, et ne se rend pas vraiment disponible pour ses coéquipiers. une attitude qui ne fait pas l'unanimité chez certaines stars du vestaire parisien.

PSG : Vitinha connaît quelques tensions avec Lionel Messi et Neymar

Lors du match face à Monaco le 11 février dernier, où le PSG s'était incliné 3-1, une scène n'était pas passée inaperçue chez les supporters parisiens et les différents observateurs. En première période, Neymar avait sévèrement recadré Vitinha pour son attitude et son placement sur le terrain. Et d'après les informations de L'Équipe, le milieu portugais aurait eu un accrochage assez musclé avec Lionel Messi lors d'une récente séance d'entraînement, à la suite d'un contact jugé trop musclé par le joueur argentin.

Vitinha ne traverse pas sa meilleure période avec le PSG, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Toujours selon le quotidien sportif, son niveau de jeu proposé ces dernières semaines interpelle grandement plusieurs cadres au sein du vestiaire parisien. En attendant, le jeune milieu de 23 ans garde la confiance de son coach, et devrait à nouveau être titulaire dimanche prochain à l'occasion du Classico face à l' OM au stade Vélodrome.