OM Mercato : Les confidences de Nuno Tavares sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 24 février 2023 à 20:46

Présent en conférence de presse, Nuno Tavares a lâché quelques confidences sur son avenir à l’ OM. Le Portugais devrait retourner à Arsenal.

Durant les deux derniers mercatos, l’Olympique de Marseille est parvenu à boucler l’arrivée de 19 recrues afin de renforcer l'équipe. Un recrutement ambitieux qui se ressent déjà sur le terrain. L’ OM réalise une très belle saison, siégeant à la 2e place du classement de Ligue 1 à 5 points du PSG. D’ailleurs, les Phocéens auraient l’occasion de réduire cet écart dès ce week-end.

L’ OM accueille dimanche le PSG dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Ce Classico sera décisif dans la course au titre, car en cas de succès à domicile, les Phocéens ne seront plus qu’à deux longueurs du rival parisien. Et pour atteindre cet objet, l' OM devra pouvoir compter sur des joueurs au top de leur forme. Capable de se muer en buteur, Nuno Tavares aura son importance lors de ce choc tant attendu.

OM Mercato : Nuno Tavares entretient le doute sur son avenir

Arrivé lors du dernier mercato estival, l’international portugais s’est très vite adapté au style de jeu mis en place par Igor Tudor. Au point où le latéral gauche de 23 ans est devenu incontournable à son poste en dépit de quelques lacunes défensives. Il comptabilise 6 buts en 20 rencontres de Ligue 1 cette saison, ce qui fait de lui l’un des meilleurs de l’ OM cette saison. Nuno Tavares sera-t-il encore à Marseillais la saison prochaine ? Personne ne le sait, et encore moins le principal concerné.

Interrogé en conférence de presse, le latéral gauche a entretenu le flou sur la suite de sa carrière, assurant qu’il préfère pour le moment profiter de son aventure sur la Canebière sans se soucier de son avenir. « J’ai encore deux ans de contrat avec Arsenal. Je n’y pense pas. C’est vrai que me sens très bien à l’OM, avec le groupe et le coach. Je veux terminer la saison et aider l’ OM à atteindre ses objectifs. On verra à la fin de la saison », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Phocéen. Pour rappel, Nuno Tavares est prêté sans option d’achat par Arsenal. Il devrait logiquement retourner chez les Gunners à l’issue de l’exercice en cours.