OM Mercato : Alexis Sanchez balance sur son départ de l'Inter

Publié par Ange A. le 25 février 2023 à 06:16

Recrue phare de l’ OM l’été dernier, Alexis Sanchez est revenu sur son départ de l’Inter Milan en marge du Classique contre le PSG.

Suite au départ d’Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille s’est lancé à la quête d’un buteur de renom pour remplacer le Polonais. Pablo Longoria a flairé un bon deal avec l’une de ses vieilles cibles offensives pour compenser le départ de l’international polonais. Le président marseillais est allé débusquer Alexis Sanchez à l’Inter Milan. Une jolie affaire conclue par l’ OM, tant le club phocéen n’a pas versé un centime au club lombard pour le transfert de Sanchez. Le Chilien donne d’ailleurs satisfaction à Marseille. Avec 13 réalisations et une passe décisive en 29 apparitions, l’ancien Blaugrana est le Marseillais le plus décisif cette saison. En marge du Classique contre le PSG au Vélodrome ce dimanche, l’ancien Intériste est revenu sur son départ de Milan.

OM Mercato : Les vérités d’Alexis Sanchez sur son départ de l’Inter Milan

Le nouveau buteur de l’Olympique de Marseille était en quête d’un meilleur temps de jeu. Raison pour laquelle il a opté pour un départ du club lombard l’été dernier. Le départ d’Alexis Sanchez à l’ OM constitue d’ailleurs une aubaine pour la direction des Nerrazzurri. L’Inter souhaitait en effet se débarrasser de l’important salaire du Sud-américain. Lequel s’est engagé jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option. À la relance à Marseille, le Chilien ne regrette pas son départ et savoure son expérience en Provence.

« Souvent, des anciens coéquipiers de l’Inter me disent que j’aurais encore pu être utile à l’équipe et ne comprennent pas vraiment mon départ. Mais c’est le football, moi je voulais tout simplement jouer plus […] Je remercie tout le monde à l’Inter, j’ai vécu de très belles choses dans ce vestiaire, mais désormais je suis à Marseille et je suis heureux », indique-t-il dans un entretien accordé à Sky Sport Italia.