OL : Un gros défaut de Rayan Cherki agace Bruno Cheyrou

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 10:47

Ayant la confiance de l’entraineur de l’ OL, Rayan Cherki doit encore gommer des lacunes, selon Bruno Cheyrou, qui lui a prodigué des Conseils, sur RMC.

Talentueux et très prometteur, Rayan Cherki (19 ans) a animé le dernier mercato hivernal de l’ OL. Il est dans le viseur du PSG en Ligue 1 et son profil intéresse d’autres grands clubs en Europe, dont le Real Madrid et Manchester United. Très convoité, le jeune milieu offensif pourrait faire l’objet d’un transfert colossal cet hiver. Sa valeur marchande est estimée à 18 M€, mais il peut valoir plus que ce montant en cas de transfert. Comme ce fut le cas de Malo Gusto (arrière latéral droit, 19 ans), que l’Olympique Lyonnais a vendu à Chelsea contre 30 M€, fin janvier 2023.

Mais pour l’heure, Bruno Cheyrou tente d’orienter Rayan Cherki dans sa progression. Bien que talentueux et doué techniquement, il a encore des déchets dans son jeu. À la suite de Laurent Blanc, le dirigeant a donné des conseils à la pépite de l’ OL, afin d’améliorer son jeu et être plus efficace.

« Il faut être juste et honnête. Lui dire ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal, avec la même rigueur d’analyse. Il faut insister sur l’efficacité », a-t-il indiqué. « À Auxerre (défaite 2-1, le week-end dernier), il est retombé dans ses travers. Il faut admettre qu’on sera encore longtemps agacé par ses roulettes et autres facéties qui n’amènent rien », a déploré le patron du recrutement à Lyon.

OL : Cheyrou, « Cherki doit passer ce cap de potentiel à performance »

Malgré tout, Bruno Cheyrou ne doute pas que Rayan Cherki va passer un cap grâce à son fort potentiel et ainsi satisfaire les attentes du staff technique et de la direction de l’ OL. « Il y en aura d’autres des moments où on va pester, s’arracher les cheveux. Mais moi, je veux voir le verre à moitié plein. Maintenant, il doit passer ce cap de potentiel à performance, de l’éternel espoir à celui à qui on donne les clefs du camion. » À noter que Rayan Cherki a pris part à 21 matchs cette saison en Ligue 1, pour 9 titularisations, 3 buts et 4 passes décisives.