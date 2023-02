OM-PSG : Le clan parisien craint une nouvelle défaite

Publié par Dylan le 25 février 2023 à 13:47

Le Classique entre l'OM et le PSG ne rassure pas forcément les fans du club de la capitale. Certains, dont un acteur français, craint le pire.

L'Olympique de Marseille aura des arguments ce week-end. Le club phocéen va accueillir son rival, le Paris-Saint-Germain, au Vélodrome pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. L'occasion rêvée de faire un pas de plus vers la Ligue des Champions, tout en revenant à 2 longueurs de son adversaire en cas de succès. Les Parisiens, emmenés par Christophe Galtier, ne devraient pas compter sur Neymar et Renato Sanches pour ce match.

Côté phocéen, Amine Harit, Chancel Mbemba et Samuel Gigot seront indisponibles. Trois coups durs pour l'OM qui perd notamment deux de ses titulaires habituels en charnière centrale. Malgré ces absences, la dynamique phocéenne reste encourageante avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Le leader francilien s'est lui remis de sa mauvaise série (3 défaites consécutives) en allant battre le LOSC (4-3) lors de la dernière journée.

Nicolas Duvauchelle avant OM-PSG : « J'ai peur pour Paris »

Ce n'est pas la folle victoire contre Lille qui va rassurer le PSG avant le Classique. D'ailleurs, certains fans ne le sont pas non plus. C'est le cas de l'acteur français Nicolas Duvauchelle, qui a accordé une interview à La Provence à ce sujet.

Celui-ci en a profité pour critiquer le dernier mercato du club de la capitale : « Franchement, je ne le sens pas trop, la période est compliquée. On arrive à se sauver contre Lille avec un coup franc de Messi, mais Mbappé ne peut pas tout faire tout le temps. Ils sont fatigués, Neymar s'est claqué, Kimpembé fait flipper, waouh ! Et Donnarumma, ce n'est pas une grosse banane ? On a laissé partir Navas et il n'est jamais décisif. Non, j'ai peur » a-t-il confié, inquiet. Paris aura néanmoins l'occasion de se venger lors de ce Classique, lui qui a été battu 2-1 par l'OM en Coupe de France cette saison.