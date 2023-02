OM-PSG : Les compos tombent, Galtier avec du lourd à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 11:17

Dimanche soir, l’OM accueille le PSG en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez les compositions probables de Christophe Galtier et Igor Tudor.

Revigoré par sa précieuse victoire face à Lille OSC (4-3) le weekend passé, le Paris Saint-Germain espère enchaîner au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille, ce dimanche à 20h45, afin de rassurer ses supporters avant le grand choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions à Munich, le 8 mars prochain, face au Bayern.

S’il a récupéré quelques défenseurs, l’entraîneur parisien devrait tout de même se passer de Neymar et Renato Sanches pour le second Classico de ce mois de février, sur la pelouse du stade Vélodrome. De retour parmi leurs coéquipiers, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Nordi Mukiele ont toutefois quitté la séance de vendredi, au Parc des Princes. Ils pourraient tout de même tenir leur rôle dans l’équipe de départ du PSG face à l’OM.

« Achraf (Hakimi) a fait une partie de la séance et il fera l’intégralité de la séance demain. Mukiele est proche d’une place de titulaire. Mon staff a pris l’initiative de faire travailler Warren (Zaïre Emery) sur le côté droit, mais c’est au milieu qu’il est le plus performant », a confié Christophe Galtier en conférence de presse vendredi soir. D’après L’Équipe, se sera soit Mukiele soit Hakimi dans un 5-3-1 ultra défensif.

Indéboulonnable lors des derniers matchs, Danilo Perreira pourrait débuter sur le banc au profit de Fabian Ruiz, préféré par Christophe Galtier pour évoluer devant la défense des Rouge et Bleu. Marco Verratti et Vitinha vont évoluer un cran devant. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera protégé par Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe dans une charnière à trois têtes. En attaque, Lionel Messi va bénéficier du retour de Kylian Mbappé pour tenter de faire mal aux Marseillais.

En face, la grande inconnue de la composition d’Igor Tudor contre le PSG reste la défense centrale avec les absences de Samuel Gigot et surtout Chancel Mbemba. Alors que le coach de l’Olympique de Marseille devrait rester fidèle à son 3-4-2-1, ce sont Leonardo Balerdi dans l'axe droit, Eric Bailly dans l'axe et Sead Kolasinac qui sont attendus pour former le trio défensif. Evoqué durant un temps, Valentin Rongier devrait rester au milieu pour faire la paire avec Jordan Veretout. En attaque, Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi sont en balance pour accompagner Ruslan Malinovskyi et Alexis Sanchez.

OM-PSG : Les compositions probables

La composition d'équipe probable de l'OM contre le PSG : Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder ou Guendouzi, Malinovskyi - Sanchez.

L'équipe possible du PSG face à l'OM : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes - Messi, Mbappé.