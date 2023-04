Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 13:29

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas encore tout à fait répondu aux attentes des Phocéens. Son ancien entraîneur explique cela.

L'Olympique de Marseille est sous pression. Avant l'Olympico, le club phocéen a reculé au troisième rang en Ligue 1. La faute à des Lensois impériaux contre l'AS Monaco (3-0), qui ont repris la deuxième place avec 2 points d'avance. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas le choix : ils doivent s'imposer contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, en clôture de la 32ème journée de championnat.

Le succès contre l'ESTAC Troyes (3-1) il y a une semaine a rassuré les troupes marseillaises. L'OM s'est montré très dominateur, ce qui était attendu face à une équipe relégable au sein de l'élite. Auteur du premier doublé de sa carrière avec le club phocéen lors de ce match, Vitinha a enfin montré ce dont il était capable. De quoi inciter Igor Tudor à lui faire davantage confiance. L'attaquant portugais n'a été que 3 fois titulaire depuis qu'il est arrivé l'hiver dernier.

OM : Ruben Teles demande du temps pour l'adaptation de Vitinha

Acheté 32 millions d'euros, Vitinha est la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il est donc normal que les supporters s'impatientent au vu de ses performances. Le doublé inscrit contre Troyes pourrait permettre à l'ancien de Braga d'effacer leurs doutes, et les siens par la même occasion. Pour rappel, il était très performant pour sa dernière saison au Portugal : 12 réalisations, 3 passes décisives en seulement 24 matchs toutes compétitions confondues.

Dans un entretien pour Téléfoot, Ruben Teles, entraîneur des U23 de Braga est revenu sur son adaptation difficile à Marseille. Il estime que le joueur a encore besoin de progresser, et que l'OM lui permettra de le faire : « D'un point de vue technique, il doit gommer certaines lacunes. À Marseille, il doit plus apprendre à jouer en 1 contre 1. C'est différent d'ici au Portugal où il avait plus d'espaces. C'est pour cela qu'il a dû s'adapter » a-t-il analysé. Vitinha pourrait connaître une deuxième titularisation consécutive contre Lyon, ce dimanche soir.