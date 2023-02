OM-PSG : Le groupe de Galtier tombe ! Gros coup dur au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2023 à 17:17

À la veille du second Classico de ce mois de février, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Christophe Galtier pour affronter l’OM, avec un gros coup dur.

Christophe Galtier a fait le choix de limiter son groupe à seulement 20 joueurs pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille, dimanche, à 20h45. Après un dernier entrainement ce samedi matin, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé de se passer d’Achraf Hakimi pour ce déplacement à Marseille. Touché à la cuisse gauche face au Bayern Munich, le latéral droit marocain de 24 ans n’a pas encore pris part à un entrainement collectif en intégralité et ne fera donc pas le déplacement sur la Canebière. À 10 jours du match le plus important de la saison contre le Bayern Munich, le staff technique des Rouge et Bleu ne veut pas prendre de risque avec l’ancien défenseur de l’Inter Milan.

En revanche, malgré un entrainement écourté ce vendredi, Presnel Kimpembe est présent tout comme Nuno Mendes rassuré en début de semaine concernant son genou. Absent depuis plusieurs semaines, Nordi Mukiele fait son grand retour et devrait remplacer logiquement Hakimi. Le capitaine Marquinhos est également du voyage. Toujours à l’infirmerie, Neymar et Renato Sanches sont eux aussi restés à Paris. Convoqué sur les derniers matchs, le jeune milieu offensif Ismaël Gharbi est sorti du groupe. Pour le reste, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos sont du voyage pour en découdre avec les hommes d’Igor Tudor.

Le groupe du PSG pour affronter l’OM

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

Défenseurs : Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Pembélé, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Soler, Messi, Ekitike.