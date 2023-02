FC Nantes : Andy Delort pas tendre avec les supporters du FCN

Publié par Enzo Vidy le 27 février 2023 à 10:53

Arrivé en toute fin de mercato hivernal au FC Nantes, Andy Delort a répondu aux sifflets des supporters lors de sa sortie face au Stade Rennais, et il n'a pas été tendre.

Il a été accueilli comme un héros lors de sa première apparition à la Beaujoire face à l' OM (0-2) le 1er février dernier. Mais depuis, ses prestations ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que les supporters du FC Nantes attendaient. Toujours muet devant les buts, Andy Delort est coupable de nombreuses erreurs techniques, et sa première période face à la Juve jeudi dernier en témoigne parfaitement.

Dimanche après-midi, pour son premier derby avec le FC Nantes devant son public, Andy Delort était à nouveau titularisé sur le front de l'attaque, mais là encore, le buteur algérien a manqué de réalisme, notamment en première période. À la 69e minute de jeu de ce choc face au Stade Rennais, perdu par les Nantais 1-0, Andy Delort a cédé sa place au profit de Mostafa Mohamed, et le public de la Beaujoire ne s'est pas fait prier pour lui faire passer un message assez salé, en le sifflant copieusement.

À l'issue de la rencontre, l'ancien attaquant de l'OGC Nice s'est présenté en zone mixte, et a répondu aux sifflets des supporters nantais lors de sa sortie en seconde période.

FC Nantes : Andy Delort touché par les sifflets des supporters du FCN

Il avait certainement imaginé un meilleur départ avec le FC Nantes lors de son arrivée. Auteur d'une nouvelle prestation moyenne face au Stade Rennais, Andy Delort a été sifflet par ses supporters, et n'a pas manqué de répondre après la rencontre. "Sincèrement, je trouve ça quand même dommage. Ce n'est pas grave, dans quelques semaines, ils m'acclameront. Mais je trouve ça rapide pour un joueur comme moi, qui ne triche pas.

Je sais que c'est une période compliquée, je suis le premier dégoûté pour mes équipiers, mais j'assume, je suis un leader, je suis là pour ça. Je me languis de ce premier but qui va me faire du bien mentalement." Un moment difficile pour un joueur qui a forcé son départ de l'OGC Nice lors du dernier mercato hivernal pour signer au FC Nantes. Pour le moment, ses débuts ne sont pas une grande réussite, mais tout laisse à penser qu'Andy Delort va régler la mire dans les prochaines semaines avec les Canaris.