ASSE : Laurent Batlles trouve le remplaçant idéal de Mathieu Cafaro

Publié par Timothy le 27 février 2023 à 12:23

Après sa victoire maîtrisée face à Pau (2-0), samedi soir, l' ASSE reprend du poil de la bête. Et un jeune défenseur de Batlles a sorti son épingle du jeu.

Le Chaudron était en ébullition samedi soir. L' ASSE enchaîne une quatrième victoire consécutive en Ligue 2 et remonte à la 15e place au classement. Une grande première pour l'équipe de Laurent Batlles cette saison, qui retrouve des couleurs et commence à entrevoir un peu plus sereinement l'horizon du maintien. Un objectif que Pau souhaite également atteindre, mais qui n'a pas pu faire face à une équipe stéphanoise qui a maîtrisé de bout en bout son sujet à Geoffroy-Guichard.

L' ASSE a parfaitement bien lancé la rencontre avec l'ouverture du score d'Ibrahima Wadji à la 29e minute de jeu sur un centre de Dennis Appiah. Les hommes de Laurent Batlles ont réussi à doubler la mise et à conforter leur victoire à la maison, grâce à un penalty transformé par le co-meilleur buteur de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso, à la 77e minute. Un succès qui permet aux stéphanois de prendre 7 points d'avance sur Dijon, premier relégable, et qui offre une issue de secours à Laurent Batlles.

ASSE-Pau : Remplaçant de Mathieu Cafaro, Saïdou Sow sort du lot

Si Laurent Batlles ne se satisfait pas d'avoir perdu Mathieu Cafaro sur blessure face à Pau (victime d'une contusion au niveau de la crête iliaque) dès la 11e minute de jeu, il peut se consoler de la belle prestation de son remplaçant, Saïdou Sow. Le jeune défenseur de 20 ans, effacé depuis le début de saison avec l' ASSE, a sorti son épingle du jeu, samedi soir, en livrant une prestation renversante, se montrant impérial dans presque tous les compartiments de jeu.

Le défenseur central a été solide dans sa ligne durant presque toute la rencontre, parvenant à stopper plusieurs offensives paloises. Et ce ne sont pas statistiques qui le contredisent. Saïdou Sow a été l'auteur de 4 interceptions et 6 récupérations, il a remporté tous ses duels au sol et aériens. Le défenseur a réussi 77% de ses passes. L' ASSE se déplace à Bordeaux samedi (15h), et les Girondins sont d'ores et déjà prévenus de la confiance et du niveau de jeu retrouvés du côté de Saint-Etienne.