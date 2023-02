ASSE : Batlles confirme une terrible nouvelle après Pau

Publié par Ange A. le 26 février 2023 à 11:40

Laurent Batlles a annoncé une mauvaise nouvelle samedi au sortir de la victoire de l’ ASSE contre Pau (2-0) à Geoffroy-Guichard.

L’AS Saint-Étienne confirme sa belle passe. Samedi, l’ ASSE a aligné sa quatrième victoire de suite en championnat. Les Verts se sont imposés deux buts à zéro face à Pau. Ibrahima Wadji (29e) et Jean-Philippe Krasso (77e, s.p) ont permis à Saint-Étienne de signer ce nouveau succès de rang en Ligue 2. Au classement, le club ligérien pointe à la 15e place et dispose désormais de trois unités d’avance sur sa victime du soir (16e). Seulement, tout n’a pas été vert pour Laurent Batlles et ses poulains contre Pau. Le club forézien a enregistré un nouveau blessé dans son infirmerie en la personne de Mathieu Cafaro. Le milieu offensif stéphanois a été contraint d’abandonner les siens au bout de 11 minutes de jeu.

ASSE : Des premières nouvelles de Mathieu Cafaro

Après la rencontre, Laurent Batlles a donné des nouvelles de son milieu de terrain. Elles sont loin de rassurer tant Mathieu Cafaro est réapparu quelques minutes après sa sortie avec des béquilles. Le milieu stéphanois s’est blessé lors de l’exécution d’un coup franc. « Mathieu Cafaro est en béquilles ce soir. C’est une grosse contusion au niveau de la crête iliaque [la partie supérieure de l'os coxal, ou os iliaque, ndlr]. On va voir comment ça réagit », a indiqué le coach de l’ ASSE au sortir de cette victoire.

Mathieu Cafaro est prêté cette saison avec option d’achat par les Belges du Stade de Liège. Le milieu âgé de 25 ans a disputé 20 rencontres cette saison pour trois buts inscrits et deux passes décisives délivrées. Reste maintenant à savoir quelle sera sa durée d’indisponibilité suite à sa blessure contre Pau. Il signait pourtant son retour après sa suspension contre Nîmes lors de la dernière journée.