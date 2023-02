FC Nantes : Moussa Sissoko vole au secours d'Andy Delort

Publié par Jules le 27 février 2023 à 15:46

Arrivé cet hiver au FC Nantes, Andy Delort n'a pas encore réussi à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, ce qui amène quelques critiques.

Alors qu'Andy Delort est apparu pour la 7e fois avec le FC Nantes, l'international algérien n'a toujours pas ouvert son compteur personnel sous ses nouvelles couleurs, ce qui a tendance à inquiéter les supporters du FCN, qui fondent de gros espoirs sur l'ancien attaquant de l'OGC Nice. Récemment, le joueur a déjà rendu des comptes aux supporters nantais, et n'a pas été tendre avec ces derniers. Ce week-end encore, les Canaris se sont inclinés contre le Stade Rennais, et l'attaquant n'a pas pu faire basculer la rencontre.

Auteur de 6 buts et d'une passe décisive depuis le début de la saison avec l'OGC Nice en Ligue 1, Andy Delort a rejoint le FC Nantes pour aider les Canaris à sauver leur peau en Ligue 1, et pourquoi pas battre la Juventus en Ligue Europa. Tandis que le FCN s'est fait sortir de la Coupe d'Europe par les Italiens, et que les hommes d'Antoine Kombouaré sont toujours 13e de Ligue 1, rien n'est encore joué pour le FC Nantes cette saison.

FC Nantes : Moussa Sissoko monte au créneau pour Andy Delort

Après la défaite contre le Stade Rennais, Moussa Sissoko a tenu à défendre son nouveau coéquipier, dans des propos rapportés par L'Équipe ce lundi. "Andy est un grand buteur, il l’a démontré partout où il est passé. Mais il faut aussi faire la part des choses. Ce n’est pas parce que c’est un 9 qu’il va marquer à chaque fois, il donne beaucoup à l’équipe. Il est fort mentalement, il est passé par beaucoup d’étapes dans sa vie, il va surmonter ça."

Un joli message d'encouragement de la part de Moussa Sissoko, qui a lui aussi connu des débuts difficiles au FC Nantes. C'est désormais au tour d'Andy Delort de prouver qu'il a la force mentale pour s'imposer au FCN, malgré un départ assez mitigé pour l'Algérien.