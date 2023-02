OM : Après Paris, Longoria boucle une nouvelle signature à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 février 2023 à 20:53

Au lendemain de la lourde défaite de l’ OM face au PSG (0-3), la direction marseillaise vient d’officialiser une signature pour le moins inattendue.

Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le PSG dans un stade Vélodrome plein à craquer. L’occasion pour l’ OM de revenir à deux points du leader parisien. Mais les Marseillais sont totalement passés à côté de leur rencontre. Les Parisiens ont corrigé leurs adversaires sur le score de 3 buts à 0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi.

Après ce revers à domicile, l’entraîneur Igor Tudor assume ses choix tactiques et son plan de jeu ambitieux. Son OM devra rapidement se remettre de cette déconvenue à domicile. Les Marseillais ont désormais les yeux rivés sur le match contre Annecy, prévu mercredi prochain au stade Vélodrome. En cas de succès, l’ OM se qualifiera pour les 8es de finale de la Coupe de France. Mais avant cette rencontre, l’ OM vient de signer un nouveau partenariat commercial.

Via son site officiel, le club phocéen a officialisé sa collaboration avec le groupe Mojabet, un des principaux opérateurs de paris sportifs africains qui est devenu son partenaire officiel et exclusif en Afrique. La durée de leur partenariat est de six ans, soit jusqu’en juin 2028. « Nous sommes ravis d’accueillir Mojabet comme partenaire officiel du club en Afrique. Les liens entre l’OM et ce continent ont toujours été très forts, tant à travers les joueurs qui ont porté le maillot et par sa notoriété sur ce territoire », peut-on lire dans le communiqué du club.

L’ OM ne pourra plus faire la promotion de Mojabet en France

Directeur Général Stratégie et Développement de l’ OM, Pedro Iriondo s’est réjoui de ce nouveau partenariat. « Nous sommes impatients de développer notre coopération avec Mojabet avec de nouveaux contenus. Ce partenariat démontre notre volonté de poursuivre l’histoire du club avec le continent africain », a réagi le dirigeant phocéen.

Il convient de préciser que l’ OM ne pourra plus faire la promotion de Mojabet en France. Car l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ANJ) ne que 17 opérateurs de paris en France et Mojabet n’en fait pas partie. Cela signifie que toute promotion de la marque africaine sur le territoire national est interdite.