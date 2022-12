Vente OM : Réunion au sommet prévue avec Frank McCourt

Publié par Enzo Vidy le 08 décembre 2022 à 14:17

Face aux rumeurs qui ne cessent de s'enchaîner autour de la vente OM, une réunion au sommet est prévue avec Frank McCourt.

Depuis plusieurs années maintenant, les rumeurs autour d'un départ de Frank McCourt se sont fait de plus en plus incessantes. Propriétaire de l' OM depuis le 29 août 2016, l'investisseur américain a promis monts et merveilles aux supporters marseillais, en évoquant notamment l' OM Champion Project. Six ans plus tard, force est de constater qu'on est très loin des ambitions annoncées par Frank McCourt lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille.

Malgré des investissements conséquents chaque saison, les bénéfices espérés par l'homme d'affaires américain n'ont jamais été atteints. Après le règne chaotique de Jacques Henry-Eyraud à la présidence de l' OM entre 2016 et 2021, les choses commencent à aller mieux depuis la prise de commande par Pablo Longoria. Néanmoins, Marseille n'arrive pas à retrouver les sommets de l'Europe comme c'était le cas 30 ans auparavant, et avec des caisses peu remplies depuis longtemps maintenant, un départ de Frank McCourt ne cesse d'agiter l'Olympique de Marseille. Malgré des démentis à répétition du propriétaire marseillais, les supporters continuent d'espérer. Et face à une médiatisation du sujet qui se fait de plus en plus forte ces dernières semaines, l'investisseur américain a pris une décision ce jeudi.

Vente OM : McCourt organise une réunion avec Pablo Longoria et les autres dirigeants

Si l'on en croit les informations publiées par La Provence ce jeudi, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, se serait envolé dès lundi soir en direction des États-Unis. Et d'après le média, il ne serait pas seul puisque Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier sont à ses côtés. Ce voyage soudain devrait déboucher sur une rencontre avec Frank McCourt, vraisemblablement afin d'évoquer tout ce qui circule depuis quelque temps sur la vente du club. À l'heure actuelle, aucune information n'a filtré concernant les tenants et les aboutissants de cette réunion programmée aux États-Unis, mais les supporters de l' OM commencent sérieusement à croire au départ de l'actuel propriétaire de Marseille.