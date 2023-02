PSG : Hakimi réagi à son accusation de viol par une jeune femme

Publié par JEAN-LUC D le 28 février 2023 à 19:30

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a réagi par l’entremise de son entourage. Le joueur de 24 ans nie les faits.

Grand ami de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi est au coeur de la tourmente au Paris Saint-Germain. En effet, le quotidien Le Parisien a révélé dans son édition du lundi que l’international marocain, qui figure dans le onze de l’année de la FIFA au cours de la cérémonie The Best, est accusé de viol par une jeune femme. Selon la victime, l’acte aurait eu lieu au domicile de l’ancien défenseur de l’Inter Milan, à Fontenay-sous-Bois.

Le quotidien régional explique que la demoiselle en question s’est rendue au commissariat le week-end passé pour dénoncer les faits qui remonteraient au 25 janvier dernier, quelques jours après leur première rencontre sur les réseaux sociaux. Après quelques attouchements présumés et une pénétration digitale, la victime serait parvenue à s’enfuir sous le choc. Au vu de la gravité des faits et de la notoriété de l’auteur présumé, l’officier de police judiciaire de permanence a immédiatement appelé sa hiérarchie, l’État-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil pour s’autosaisir de l’affaire.

PSG : Achraf Hakimi nie les faits de viol dont il est accusé

Comme le rapporte le journal Marca, Achraf Hakimi est « très calme » après les accusations de viol présumé et indique que celles-ci sont « totalement fausses. » D’après le journaliste Dani Gil, correspondant du Mundo Deportivo à Paris, l’entourage du protégé de Christophe Galtier ne montre aucune inquiétude par rapport à cette affaire. « Des proches d’Hakimi nient que le joueur ait abusé de la jeune fille qui a déclaré à la police ce week-end qu’elle avait été violée. Le défenseur du PSG, qui a assisté hier au gala The Best est très calme », a confié le journaliste espagnol sur son compte Twitter. Hakimi compte bien prouver son innocence dans ce dossier.