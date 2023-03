ASSE : Batlles reçoit un important soutien avant Bordeaux

Publié par Ange A. le 01 mars 2023 à 02:30

En marge du déplacement de l’ ASSE à Bordeaux ce samedi, un ancien Vert se veut optimiste pour la suite de la saison et le mantien.

L’AS Saint-Étienne est l’équipe en forme de Ligue 2. Chose encore impensable il y a quelques semaines lorsque l’ ASSE était la lanterne rouge du championnat. Les Verts peuvent de nouveau croire au modeste, leur modeste objectif cette saison. Les hommes de Laurent Batlles restent sur quatre victoires de rang avant de se rendre au Matmut Atlantique pour défier les Girondins de Bordeaux. Relégué en Ligue 2 cette saison comme Saint-Étienne, le FCGB est deuxième du championnat et restent sur deux victoires successives. Ancien gardien de but stéphanois, Jérôme Alonzo s’est livré à la veille de ce choc entre ces deux anciens pensionnaires de l’élite. Il est optimiste quant à l’objectif de cette saison.

ASSE : Jérôme Alonzo croit au maintien des Verts en Ligue 2

Après avoir longtemps été la lanterne rouge de Ligue 2, Jérôme Alonzo est certain que l’AS Saint-Étienne va finir dans le ventre mou du championnat. « Je pense, je suis même quasiment certain qu’ils vont le faire. Le risque de descente existe toujours. Mais je vois quand même la structure du groupe, du club, les équipes qui jouent la descente avec nous, c’est quand même pas folichon. Quand tu prends tous ces éléments-là, tu te dis ok, je vais quand même finir quinzième dans cette histoire-là. Quinze, quatorze ou treize. C’est ce qu’il va se passer je pense », a indiqué l’ancien gardien de but de l’ ASSE (1997-2001) au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Un message que va sans doute apprécier Laurent Batlles. Le coach des Verts va tenter de signer une nouvelle victoire face aux Girondins de Bordeaux. L’ ASSE l’avait emportée deux buts à zéro face au FCGB lors de la dernière confrontation entre les deux équipes au Chaudron.