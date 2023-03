FC Nantes : La nouvelle sortie de Kombouaré sur Andy Delort

Publié par Ange A. le 01 mars 2023 à 03:10

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est revenu sur la situation d’Andy Delort avant le choc contre le RC Lens en Coupe de France.

Tenant du titre en Coupe de France, le FC Nantes affronte le RC Lens ce mercredi en quarts de finale de la compétition. Les Canaris restent sur une défaite en championnat avant de recevoir les Sang et or. En marge de cette rencontre, Antoine Kombouaré s’est de nouveau livré sur un de ses renforts en grande difficulté. Recruté cet hiver dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Andy Delort est pour le moment loin de répondre aux attentes placées en lui. L’attaquant algérien n’a pas encore fait trembler les filets en 7 apparitions sous le maillot du FCN. En marge du choc contre le RCL, l’ancien sociétaire de l’OGCN peut compter sur le soutien de son nouvel entraîneur.

FC Nantes : Kombouaré toujours optimiste pour Andy Delort

Le coach du FC Nantes est certain que son nouvel attaquant finira par surmonter cette mauvaise passe. Il l’a d’ailleurs encore réitéré mardi en conférence d’avant-match. « J’ai une totale confiance et les joueurs aussi, ont confiance en Andy. Ce n’est qu’une question de temps. Laissons-le tranquille. Gagnons les matchs même lorsqu’il ne marque pas, ce sera bien aussi ! », a déclaré le technicien kanak tout autant exigeant envers le reste de son groupe.

« Andy Delort, ce n’est pas un problème, pas un sujet. Si on ne marque pas, c’est que tout le monde ne marque pas. Il n’y a pas qu’Andy qui doit marquer des buts. Je me tue de demander à mes défenseurs et mes milieux de marquer, à d’autres attaquants aussi. Aujourd’hui, lorsqu’on perd, on perd ensemble et quand on gagne, on gagne ensemble », a souligné le coach des Jaune et vert. De quoi réconforter son attaquant vertement critiqué par les supporters nantais.