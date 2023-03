ASSE : Grosse inquiétude pour un buteur avant Bordeaux

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 09:27

Tandis que l'ASSE est sur une bonne lancée ces dernières semaines, les Verts affrontent Bordeaux ce week-end, et pourraient avoir un absent de taille.

Après un début de saison calamiteux, l'ASSE enchaîne les victoires ces dernières semaines et s'éloigne, petit à petit, de la zone rouge. En effet, les hommes de Laurent Batlles restent sur une série de 4 victoires, ce qui n'était plus arrivé depuis un long moment pour l'AS Saint-Etienne. Plus que cela, en cas de victoire contre les Girondins de Bordeaux dans quelques jours, l'entraîneur de Sainté pourrait égaler un record de Christophe Galtier, datant de la saison 2015-2016.

Pour le moment, l'ASSE n'en est pas encore là, et prend les matchs les uns après les autres pour tenter d'assurer son maintien au plus vite cette saison. Actuellement 15e de Ligue 2, les Verts ont déjà pris 7 points d'avance sur la zone rouge ces dernières semaines, et vont tenter de renforcer cette avance en s'imposant contre les Girondins de Bordeaux. Une tâche qui ne sera pas simple pour les Stéphanois, puisque leur adversaire est actuellement 2e du championnat et lutte pour sa remontée en Ligue 1.

ASSE : L'incertitude plane autour de Jean-Philippe Krasso

La préparation d'avant-match pourrait même se complexifier encore un peu plus pour l'ASSE puis que Jean-Philippe Krasso serait incertain pour cette rencontre. Avec 12 buts en 22 match, l'attaquant ivoirien est le meilleur buteur du championnat et est un élément central dans l'effectif de Laurent Batlles. Cependant, d'après les informations du site EVECT, le joueur serait diminué physiquement, et n'est toujours pas sûr de pouvoir tenir sa place contre les Girondins.

Selon les informations du site spécialisé, Jean-Philippe Krasso ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers hier, et a fait de la course individuelle en marge du groupe. Un élément qui inquiète à l'ASSE puisque l'international ivoirien (4 sélections, 1 but) est l'une des pièces maîtresses de l'AS Saint-Etienne cette saison.