OM : Igor Tudor annonce un premier forfait contre Annecy

Publié par Timothée Jean le 28 février 2023 à 18:30

Présent en conférence de presse à la veille du match entre l’ OM et Annecy, Igor Tudor a donné des nouvelles peu rassurantes pour Samuel Gigot.

Après avoir perdu le Classico face au PSG (0-3) dimanche soir sur sa pelouse du Vélodrome, l' OM a l'occasion de se rattraper en décrochant un ticket pour les demi-finales de la Coupe de France. Pour cela, les Marseillais devront impérativement battre Annecy mercredi soir au Vélodrome. Une rencontre qui semble plus ou moins à la portée de l’ OM.

Grand favori de la compétition, avec l’OL et le RC Lens, l’ OM aura un statut à faire valoir contre Annecy dans le dernier quart de finale de cette semaine de Coupe de France. Toutefois, l’Olympique de Marseille ne se présentera pas avec un effectif au complet face à Annecy. Et pour cause, Samuel Gigotne semble pas encore totalement remis de sa blessure au pied.

OM : Samuel Gigot est forfait contre Annecy

Présent en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor s’est exprimé sur l’état de santé de son roc défensif, laissant entendre qu’il devrait manquer la rencontre face à Annecy. « Samuel Gigot progresse, mais je ne pense pas qu'il sera là demain. Peut-être contre Rennes. Le reste du groupe, tout va bien », a-t-il indiqué.

Blessé à la cheville droite lors de la victoire de l'Olympique de Marseille à Clermont (0-2) le 11e février, Samuel Gigot n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Absent contre le Paris Saint-Germain, il se dirige vers un nouveau forfait contre Annecy en Coupe de France. Pour compenser son absence, le technicien croate peut compter sur Leonardo Balerdi, Éric Bailly, Sead Kolasinac ou encore Chancel Mbemba.

Suspendu pour le Classico, l’international congolais est de retour dans le groupe phocéen pour la grande joie d’Igor Tudor. L’entraîneur de l' OM pourra compter sur l'un de ses meilleurs défenseurs de la saison. « C'est un très bon joueur, qui fait une très bonne saison », a commenté Igor Tudor face à la presse.