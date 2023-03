PSG : Le Paris SG prend la parole dans l'affaire Achraf Hakimi

Publié par Enzo Vidy le 01 mars 2023 à 14:27

Alors qu'Achraf Hakimi est accusé de viol depuis lundi soir, le PSG a pris la parole, et soutient fermement son défenseur dans cette affaire.

C'est une polémique qui arrive au plus mauvais moment pour le PSG. Vainqueur de l' OM dimanche dernier au Vélodrome (0-3), le club de la capitale sembalit entrevoir enfin le bout du tunnel après une période compliquée. Mais au lendemain de ce succès retentissant à Marseille, une terrible accusation a vu le jour à l'encontre d'Achraf Hakimi.

Blessé deuis plusieurs jours, le défenseur marocain n'a pas fait le voyage avec ses coéquipiers dans le sud de la France le week-end dernier. Laissé au repos à Paris, le jeune joueur de 24 ans est dans le viseur de la justice depuis lundi soir. En effet, il est accusé de viol par une jeune femme de 24 ans, qui s'est rendue au commissariat dans la journée du dimanche 26 février.

Face à la police, elle n'a pas souhaité déposer plainte contre Achraf Hakimi, mais compte tenu de la gravité des faits qu'elle affirme avoir subi, le parquet s'est saisi de l'affaire. Si les réactions autour de cette accusation gravissime ont tardé à venir, le PSG est enfin sorti du silence mardi soir.

PSG : Le Paris SG prend la défense d'Achraf Hakimi

Face à cette situation auquel fait face Achraf Hakimi, son avocate est récemment sorti du silence ces dernières heures pour clarifier la situation autour du joueur du PSG dans les colonnes du Parisien."Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice."

Ensuite, elle ajoute également qu'elle a obtenu une réaction de la part du PSG, qui prend fermement la défense d'Achraf Hakimi. "Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors." Un soutien qui devrait être le bienvenu pour un joueur décris comme "calme" par Marca ces derniers jours, et qui dément catégoriquement les accusations de la jeune femme.