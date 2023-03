FC Nantes : Moussa Sissoko lance le choc face au RC Lens

Publié par Jules le 01 mars 2023 à 16:51

Alors que le FC Nantes affronte le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France, Moussa Sissoko affiche beaucoup d'ambitions pour ce match.

Arrivé cet été au FC Nantes, Moussa Sissoko a débarqué en tant que joueur d'expérience pour endurcir un peu le vestiaire des Canaris. Après une acclimatation un peu délicate au FCN, l'ancien milieu de terrain de Tottenham s'est finalement imposé comme un joueur clé de l'effectif d'Antoine Kombouaré et enchaîne les minutes avec l'écurie nantaise ces derniers mois. Avant le match face au RC Lens, l'international français de 33 ans a réaffirmé les ambitions de son équipe en Coupe de France, à quelques heures du duel contre le RCL.

Alors que le FC Nantes ne joue pas le haut du tableau cette saison et n'est toujours pas certain de valider le maintien dans l'élite en fin de saison, Moussa Sissoko croit encore aux chances des Canaris d'accéder à une coupe européenne en vue de la saison prochaine. Néanmoins, il est conscient qu'il faudra performer en Coupe de France, puisque le haut de tableau semble désormais inaccessible pour le FCN. C'est donc dans un stade vide, à un horaire particulier, que les hommes d'Antoine Kombouaré vont devoir réaliser l'exploit contre le RC Lens.

FC Nantes : Moussa Sissoko veut remporter la Coupe de France

Avant cette rencontre au sommet, Moussa Sissoko a réaffirmé sa volonté de retrouver l'Europe avec le FC Nantes la saison prochaine. "On est tous motivés pour battre Lens et se qualifier pour la demi-finale ! On sait que jouer le haut du tableau en championnat cela va être compliqué, on ne va pas se voiler la face. Même si on peut encore terminer dans le top 10 car on n’est pas très pas loin, le chemin le plus rapide, c’est la Coupe de France. On a notre carte à jouer et on va se donner à fond."

Avec cette déclaration, les ambitions de Moussa Sissoko avec le FC Nantes ne font aucun doute, le milieu de terrain veut soulever la Coupe de France afin de pouvoir disputer la Ligue Europa avec les Canaris la saison prochaine. Alors que le FCN est le tenant du titre, il reste encore trois matchs pour valider cet exploit. Une victoire contre le RC Lens permettrait de réduire ce nombre et rendre l'éventualité d'une victoire finale plus probable qu'elle ne l'est actuellement.