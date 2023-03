OM Mercato : Marseille reçoit une bonne nouvelle pour Nuno Tavares

Publié par Timothée Jean le 01 mars 2023 à 17:57

Prêté à l’ OM, Nuno Tavares est censé revenir à Arsenal à l’issue de la saison. Le Portugais pourrait cependant rester à Marseille.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Nuno Tavares a démontré d'immenses qualités et jouit d'un statut de titulaire indiscutable sous le maillot phocéen. À l’ OM, le latéral gauche portugais s’est distingué par ses accélérations, ses frappes puissantes et sa faculté à apporter le danger vers l’avant.

Malgré quelques lacunes défensives, Nuno Tavares reste un élément décisif dans le système de jeu marseillais, comptabilisant 6 réalisations en 21 rencontres disputées en Ligue 1. Un bilan offensif plus au moins impressionnant pour un défenseur. Toutefois, l’ancien crack du Benfica Lisbonne ne devrait pas s’éterniser à Marseille. Et pour cause, son prêt à l’ OM ne comporte pas d’option d’achat.

À l’instar de William Saliba, retourné à Arsenal après avoir enchaîné de belles performances à Marseille la saison dernière, Nuno Tavares devrait lui aussi revenir chez les Gunners à l’issue de l’exercice en cours. Ce dossier risque cependant de prendre une nouvelle tournure dans les mois à venir en faveur de l' OM.

OM Mercato : Arsenal travaille déjà sur la succession de Nuno Tavares

Le journaliste du Times, Gary Jacob, révèle en effet que la direction d’Arsenal ne s’oppose pas vraiment à un transfert définitif de Nuno Tavares. Mieux, les dirigeants londoniens travailleraient déjà en coulisse sur sa succession. La source explique que l’entraîneur Mikel Arteta envisage de recruter deux nouveaux milieux de terrain, un ailier et un latéral gauche lors du prochain mercato.

Ce plan de recrutement devrait donc avoir des répercussions sur l’avenir de Kieran Tierney et Sambi Lokonga déjà en grande difficulté à Arsenal, mais aussi sur celui de Nuno Tavares. Le joueur prêté à l’ OM pourrait ainsi être mis sur le marché l’été prochain. Reste à savoir si le club phocéen aura les moyens nécessaires pour définitivement le recruter. Pour l’heure, Nuno Tavares est lié à Arsenal jusqu’en juin 2025. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d'euros selon Transfermarkt.