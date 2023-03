OM Mercato : une nouvelle arrivée à l'Olympique de Marseille

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2023 à 08:26

En collaboration avec Igor Tudor, l’ OM continue de renforcer son staff technique. Le club phocéen vient d’acter une nouvelle signature en son sein.

Lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a procédé à un grand remaniement de son effectif. Sous l'impulsion de Pablo Longoria, le club phocéen a changé une grande partie de son effectif en se séparant de plusieurs éléments, tout en les remplaçant par de nouvelles recrues. Ce sont au total trois nouveaux joueurs qui sont venus renforcer l'OM version Igor Tudor.

Il s’agit de Ruslan Malinovslyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, trois recrues pour lesquelles l’ OM a déboursé environ 40 millions d’euros. Ce recrutement ambitieux commence à se ressentir sur le terrain. Deuxièmes de Ligue 1 après 25 journées, les Marseillais affichent un niveau de jeu qui leur permet de croire à un titre d'ici à la fin de la saison, malgré la déconvenue en Coupe de France.

OM Mercato : David Solleiro, le nouveau préparateur physique de Marseille

En effet, si le mercato hivernal a fermé ses portes depuis plus d’un mois, l’Olympique de Marseille vient de boucler une belle signature au sein de son staff technique. Selon les informations dévoilées par le compte Twitter pro-marseillais Be OM, David Solleiro est devenu le nouveau préparateur physique de l’ OM Academy. Sa signature serait déjà réglée entre les différentes parties. L’Espagnol est arrivé dans la cité phocéenne dans le but de travailler au sein du staff médical du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Son recrutement s’inscrira donc dans la volonté du président Pablo Longoria de bâtir de nouvelles fondations avec la réserve phocéenne. Pour rappel, le dirigeant espagnol avait récemment fustigé le centre de formation de l' OM qu'il estime trop faible par rapport au niveau d'exigence européen.

Pablo Longoria avait pointé du doigt le manque de jeunes joueurs capables de s'imposer sur la durée dans l'équipe première. Il souhaite régler cette « anomalie », même s’il sait que le processus demande du temps. Plusieurs changements sont déjà intervenus au centre de formation de l’ OM et cela devrait se poursuivre dans les mois à venir.