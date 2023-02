OM Mercato : Pablo Longoria a tranché pour l’avenir d’ Eric Bailly

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 16:09

Prêté cette saison par Manchester United, Eric Bailly dispose d’une option d’achat pour rester à l’OM. Et aux dernières nouvelles, Pablo Longoria aurait tranché dans ce dossier.

Suspendu pour sept matches après avoir asséné un coup de pied dangereux à Almike Moussa N'Diaye lors de la rencontre de Coupe de France contre Hyères, Eric Bailly a fait son grand retour face à Clermont ce samedi, lors de la 23e journée de Ligue 1. Entré à la place de Samuel Gigot, le défenseur central de 28 ans va devoir mettre les bouchées doubles durant cette seconde moitié de saison afin de convaincre les dirigeants de l’Olympique de Marseille de lever son option d’achat. Ce qui est pour l’heure encore loin d’être gagné.

OM Mercato : Longoria hésite encore pour Eric Bailly

Prêté par Manchester United avec une option d'achat fixée à 7 millions d'euros, Eric Bailly a de fortes chances de retourner en Angleterre au terme de la saison 2022-2023. « Déjà escorté depuis l'Angleterre par une réputation de joueur pas très fiable physiquement, il lui reste moins d'une demi-saison pour convaincre, alors que la levée de son option d'achat semble à l'heure actuelle illusoire », a expliqué le quotidien sportif L’Équipe. À Marseille, l’entraîneur Igor Tudor semble toutefois apprécier le compatriote de Didier Drogba.

« C’est un plus dans un secteur de jeu où on a d'autres joueurs performants. Il faudra un peu de temps et des matches pour qu'il retrouve le rythme. Car l'entraînement, c'est différent des matches », a indiqué le successeur de Jorge Sampaoli en conférence de presse, ce vendredi. Encore lié aux Red Devils jusqu’en juin 2024, l’international ivoirien ne devrait toutefois pas faire long feu à Old Trafford en cas de retour dans le Nord de l’Angleterre en fin de saison.