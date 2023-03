Real Madrid Mercato : Khvicha Kvaratskhelia ouvre la porte au Real

Publié par Thomas G. le 02 mars 2023 à 23:01

Intéressé par l'international géorgien de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, les dirigeants du Real Madrid auraient une longueur d'avance dans ce dossier.

Cette saison, le Real Madrid ne parvient pas à enchaîner les bons résultats. Après leur victoire importante en Ligue des Champions face à Liverpool, les Merengues ont concédé le match nul face à l’Atlético Madrid. Une irrégularité qui a coûté cher au Real cette saison.

Les Madrilènes aimeraient renforcer leur effectif cet été pour ajouter de la concurrence. Dans cette optique, un nouvel élément offensif devrait être recruté au sein de la Casa Blanca. Ces dernières semaines, les Merengues ont multiplié les pistes pour dénicher la perle rare. Les dirigeants du Real Madrid se sont notamment intéressés à la pépite de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. Auteur de 10 buts et 9 passes décisives, l’attaquant de Naples s’est révélé cette saison aux yeux du grand public. Khvicha Kvaratskhelia est désormais dans le viseur de tous les grands clubs européens.

Selon les informations du média espagnol AS, le Real Madrid aurait approché l’international géorgien. L’agent du joueur a confirmé l’intérêt des Merengues pour son joueur et s’est exprimé sur l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia. « Son père et moi, nous sommes fans du FC Barcelone, mais Khvicha préfère le Real Madrid. Je serais heureux de le voir au Barça, mais c’est un Merengue. » Depuis son plus jeune âge, Khvicha Kvaratskhelia est un fan du Real Madrid. L’international gérogien pourrait réaliser son rêve cet été en rejoignant la Casa Blanca.

Cet été, les Merengues pourraient donc frapper un gros coup sur le marché des transferts en recrutant Khvicha Kvaratskhelia. Dans le même temps, le président de Naples réclamerait 114 millions d’euros pour le laisser partir. En cas de départ au Real Madrid, l'attaquant de 22 ans deviendrait ainsi la vente la plus chère de l’histoire de Naples.

Reste à savoir si les Madrilènes seront disposés à investir une telle somme pour l’international géorgien. Les dirigeants du Real pourraient se montrer pragmatiques et attendre une saison supplémentaire avant de tenter de recruter Khvicha Kvaratskhelia.