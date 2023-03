OM : Le vestiaire de Marseille au bord de l’implosion après Annecy ?

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2023 à 12:22

Après la débâcle face à Annecy, l’ OM se retrouve dans une situation délicate. De nouvelles tensions risquent d’apparaître dans le vestiaire.

Ce n’est plus vraiment la joie du côté de l’ OM. Tout a commencé le week-end dernier après la claque reçue face au PSG. Les Marseillais se sont inclinés 3 buts à 0 à domicile et ont laissé filer des points importants dans la course au titre. Ils comptent désormais 8 points de retard sur le rival parisien.

Distancé en championnat, l’ OM espérait alors aller le plus loin possible en Coupe de France. Après avoir sorti le Stade de Rennais et le PSG aux tours précédents, le club phocéen apparaissait comme le grand favori de la compétition. Mais les Marseillais ont finalement chuté face à la modeste équipe d’Annecy en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 6 tab à 7). À l’issue de la rencontre, Igor Tudor et ses joueurs étaient sonnés, incapables d’expliquer cette « stupide » élimination.

Si bon nombre de joueurs de l' OM, dont Leonardo Balerdi, ont vivement été critiqués pour leurs prestations décevantes, les choix tactiques de l’entraîneur croate ne sont pas aussi épargnés. Alors que de grands changements étaient attendus pour cette rencontre face aux pensionnaires de Ligue 2, Igor Tudor n’a pas choisi de donner sa chance à ses nouvelles recrues, Vitinha ou encore Azzedine Ounahi.

OM : Des tensions en vue entre Igor Tudor et certains joueurs ?

L’entraîneur de l' OM a préféré relancer ses titulaires habituels, à l’exception de Dimitri Payet aligné pour la première fois depuis le 5 février lors de la défaite contre Nice (1-3). Ce coaching n’a pas été payant, puisque l’ OM a été incapable de rehausser son niveau de jeu face à Annecy et est finalement sorti de la compétition.

D’ailleurs, les choix d’Igor Tudor pourraient créer de nouvelles tensions dans le vestiaire. « Souvent, ce sont ceux qui jouent le moins qui sont alignés sur ces matchs-là. Mercredi, c'était presque l'équipe type. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais ça peut te tuer toute une saison », a prévenu Charles Kaboré dans des propos rapportés par La Provence.

L’ancien international burkinabé a vécu un scénario assez similaire lors de son passage à l’ OM. Il avait été notamment été éliminé en Coupe de France par Carquefou et Quevilly, ce qui avait suscité quelques tensions en coulisses. Charles Kaboré s’inquiète donc pour la suite de saison de l’Olympique de Marseille sous Igor Tudor.

Quoi qu’il en soit, les Marseillais ont tout intérêt à vite rebondir. Et cela passe par une victoire dimanche contre le Stade Rennais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Tout autre résultat placerait l’ OM dans un début de crise sportive.