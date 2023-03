RC Lens-LOSC : Franck Haise attend une réaction du RCL face à Lille

Publié par Thomas G. le 03 mars 2023 à 16:45

Eliminé de la Coupe de France cette semaine par le FC Nantes, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, veut voir un autre visage face au LOSC.

Le RC Lens a subi un coup de massue cette semaine avec l’élimination en quart de finale de la Coupe de France. Les Sang et Or, pourtant favoris, se sont inclinés 2-1 face au FC Nantes mercredi. Le RCL va devoir vite réagir, dimanche, dans ce derby du Nord face au LOSC.

Interrogé à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, Franck Haise a envoyé un message clair à ses joueurs. L’entraîneur du RC Lens veut voir une réaction ce dimanche. « Ce que je veux, c’est que mon équipe se lâche complètement, qu’elle prenne du plaisir. Contre Nantes il y a 10 jours on avait fait un match plein à tous les niveaux (3-1). J’avais vu une équipe hyper enthousiaste et c’est ça que j’attends de mon équipe. Je ne sais pas à quelle place on va terminer, mais ce qui est certain c’est que si on a ce plaisir, cette volonté d’envoyer, il y aura toujours de belles surprises. »

En cas de victoire, le RC Lens prendrait 9 points d’avance sur son rival lillois. Les Sang et Or pourraient éjecter le LOSC dans la course au podium à l’issue de ce derby du Nord.

Après avoir concédé le match nul le week-end dernier face au Montpellier HSC, le RC Lens doit également réagir en championnat. Depuis leur victoire face au PSG, les hommes de Franck Haise n’ont pris que 10 points sur 24 possibles. L’entraîneur du RC Lens souhaite voir une réaction collective pour l’emporter dans ce derby du Nord.

« En effet, après mercredi, il y a eu une vraie déception pour tout le monde. Mais notre métier, que ce soit pour les joueurs, le staff, ou les entraîneurs, c’est de rebondir, de reprendre de l’énergie pour repartir au combat. Personne ne va le faire à notre place. Je n’attends rien de personne, mais tout de mon groupe et de l’énergie que l’on va remettre pour ce match-là, qui au-delà de tout a aussi une symbolique. » Battus à l’aller, les Sang et Or auront à cœur de prendre leur revanche et d’affirmer leur suprématie dans ce derby.