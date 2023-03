RC Lens : Franck Haise tremble avant le derby face au LOSC

Publié par Jules le 02 mars 2023 à 16:10

Battu par le FC Nantes en Coupe de France, hier soir, le RC Lens va devoir faire mieux contre le LOSC, comme le souligne Franck Haise avant ce derby.

La saison du RC Lens pourrait basculer en moins d'une semaine. Après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe de France par le FC Nantes, le RCL va tenter de rebondir au plus vite ce samedi, contre le LOSC. En effet, ce derby revêt une importance capitale, que ce soit pour la suprématie régionale, mais aussi pour le classement, puisque les deux formations rivales sont assez proches en termes de points, et le score de ce match pourrait être capital en fin de saison, au moment de distribuer les places européennes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le RC Lens ne s'est pas mis dans les meilleures conditions avant cette rencontre. Outre la blessure de Facundo Medina, qui pourrait avoir son importance, les Lensois ne sont pas sur une bonne série avant ce derby. Alors que le LOSC n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs en Ligue 1 (3v, 1n, 1d), le RCL n'a pris que 5 points sur 15 possibles (1v, 2n, 2d), sans compter l'élimination en Coupe de France qui devrait jouer sur le moral des joueurs.

RC Lens : Pour Franck Haise, le LOSC est favori

Alors que le RC Lens (4e) et le LOSC (6e) devraient se battre en seconde partie de saison pour les places européennes, ce derby risque de valoir très cher, alors que les deux formations ne sont qu'à 6 points l'une de l'autre. Ainsi, le RCL doit absolument l'emporter pour creuser l'écart avec son rival de toujours, au risque de voir les Dogues se rapprocher dangereusement.

Pour Franck Haise, le RC Lens n'est pas favori pour ce match, et ses hommes vont devoir batailler pour la victoire. "On a la chance d'être dans le derby et de rejouer très vite. Maintenant, il faut avouer qu'avec tous nos manques, les grands favoris sont les Lillois, concède l'entraîneur lensois. Parce que je ne vois pas si on fait ce genre d'erreurs et ce manque d'efficacité comment on pourra renverser ce derby. Mais c'est une chance de disputer ce derby qu'il faudra disputer avec de la personnalité et avec plus de rigueur à tous les niveaux."