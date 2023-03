ASSE : Le groupe de Saint-Etienne tombe, des absents à Bordeaux

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 18:52

C’est un groupe de 18 joueurs de l' ASSE qui a rejoint Bordeaux, pour la 26e journée de Ligue 2. Laurent Batlles compte plusieurs absents.

L’entraîneur de l’ ASSE a composé un groupe de 18 joueurs pour aller défier les Girondins à Bordeaux, au stade Matmut Altanque, qui sera à guichets fermés, samedi après-midi. Évidemment, l’équipe de Laurent Batlles n’est pas au grand complet. Trois joueurs de l'AS Saint-Etienne ne sont pas disponibles, en plus de Gaëtan Charbonnier, opéré du genou et forfait jusqu’à la fin de la saison. Mathieu Cafaro, Aïmen Moueffek et Mateo Pavlovic ne figurent pas effectivement dans le groupe des Verts pour affronter Bordeaux.

Bordeaux-ASSE : Laurent Batlles compte sur ses doublures

Le coach de l’ ASSE peut cependant compter sur ses doublures, surtout dans l’entrejeu et en attaque. Au milieu de terrain, il y a du beau monde pour pallier l’absence d'Aïmen Moueffek. Sur le plan offensif, Kader Bamba et Lenny Pintor sont présents et peuvent suppléer à Mathieu Cafaro sur l’aile.

En pointe de l’attaque, le prolifique duo formé de Jean-Philippe Krasso et Ibrahima Wadji est naturellement convoqué dans le groupe en déplacement à Bordeaux. En défense, l' ASSE est bien renforcée et solide depuis le retour de son capitaine, Anthony Briançon. L'indisponibilité de Mateo Pavlovic n'est donc pas un souci pour Laurent Batlles. La dernière recrue hivernale de Saint-Etienne souffre d'une grippe et n'a toujours pas joué de match sous le maillot stéphanois, depuis son arrivée dans le Forez, fin janvier.

Le groupe de l' ASSE contre Bordeaux :

Gardiens : B. Fall, G Larsonneur

Défenseurs : M. Nadé, S. Sow, J. Giraudon, D. Appiah, L. Petrot, A. Brançon, N. Nkounkou

Milieux de terrain : B. Bouachouari, T. Monconduit, D. Chambost, V. Lobry, L. Fomba

Attaquants : K. Bamba, L. Pintor, J-P. Krasso, I. Wadji