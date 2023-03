PSG : Enquête pour viol, la victime répond sèchement à Achraf Hakimi

Publié par JEAN-LUC D le 03 mars 2023 à 21:31

Mis en examen ce vendredi pour viol, Achraf Hakimi, joueur du PSG, a dénoncé une tentative de racket, via son avocate. Le clan de son accusatrice a répondu.

Accusé de viol par une jeune femme de 24 ans depuis dimanche, Achraf Hakimi a été mis en examen ce vendredi après avoir été entendu jeudi, selon l’AFP. Dans un communiqué envoyé aux médias, la l'avocate du défenseur du Paris Saint-Germain, Me Fanny Colin, a démenti les accusations au nom de son client. S’étonnant du fait que la victime a « refusé de déposer plainte, refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et refusé d'être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l'accusation ne repose exclusivement que sur ses propos », la représente de l’international marocain de 24 ans a avoué qu’il « résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l'objet d'une tentative de racket. » Des propos qui ont sorti du silence le camp de l’accusatrice.

PSG : La victime donne rendez-vous à Achraf Hakimi devant la justice

Après l’avocate d’Achraf Hakimi, c’est celle de la jeune fille, qui accuse le latéral droit du Paris Saint-Germain de viol, de communiquer à son tour sur cette affaire. Dans une adresse, dont RMC Sport a reçu une copie, Me Rachel Flore Pardo a regretté les accusations du clan Hakimi et ne veut cautionner aucune campagne de dénigrement.

« Nous prenons acte de la mise en examen de M. Hakimi et souhaitons rappeler qu’une mise en examen n’est jamais automatique. Dans ce cas précis, sa mise en examen démontre que le juge d’instruction a considéré qu’il y a des indices graves et concordants de la commission du crime de viol dont ma cliente est victime. Nous ne tolérerons aucune campagne de dénigrement ou de déstabilisation à son préjudice, comme c’est encore malheureusement trop souvent le cas pour les femmes qui ont le courage de dénoncer les faits de viol dont elles sont victimes. Cette affaire nécessite d’être traitée aussi sereinement que possible par la justice. C’est pourquoi ma cliente a fait le choix de se confier à la justice, exclusivement à la justice, et ne s’exprimera que devant la justice », a déclaré l’avocate de celle qui accuse le grand ami de Kylian Mbappé.