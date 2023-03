OGC Nice : Didier Digard inquiet pour la blessure de Sofiane Diop

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 14:58

Sorti sur blessure contre l'AJ Auxerre, le milieu de l'OGC Nice Sofiane Diop inquiète son club et notamment son entraîneur, Didier Digard.

Un coup dur à venir pour l'OGC Nice ? En marge de la 26ème journée de Ligue 1, le club azuréen accueillait l'AJ Auxerre avec une envie de se rapprocher du top 5. Invaincu depuis l'arrivée de Didier Digard, les attentes étaient grandes du côté des supporters. D'autant que les Icaunais étaient 16èmes et premiers non-relégables avant la rencontre. Mais malgré une grande domination de l'OGCN, les deux clubs ont dû se partager les points (1-1).

L'ouverture du score est venue des visiteurs. Le but de Gauthier Hein a refroidi les ardeurs niçoises à la 36ème minute. Mais l'OGCN s'est repris par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde, qui a d'abord raté un penalty avant d'égaliser avant la mi-temps. Aucune des deux équipes n'est parvenue à marquer en seconde période, malgré 17 tirs en faveur du Gym (5 pour l'AJA).

Didier Digard (OGC Nice) : « On espère que ce sera rien de grave pour Diop »

Si l'OGC Nice n'est pas forcément décroché dans la course à l'Europe à la suite de ce résultat, Didier Digard peut être inquiet. Le milieu de terrain azuréen Sofiane Diop est sorti sur blessure durant la rencontre. « La douleur est moins intense. Après, je préfère prendre des précautions et ne pas trop m’avancer et attendre qu’il y ait des examens de faits. Forcément, on espère que ça sera rien de grave. Oui, on en saura plus demain (samedi) » a clarifié l'entraîneur du Gym.

Le couperet devrait donc tomber dans peu de temps pour Sofiane Diop. Son absence serait en tout cas préjudiciable avant un huitième de finale aller à disputer contre le Sheriff Tiraspol, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence. En attendant, l'OGC Nice va jeter un coup d'oeil aux résultats de ses concurrents en Ligue 1. Le Gym (7ème) ne compte que 4 points de retard sur le Stade Rennais (5ème), mais avec un match en plus.