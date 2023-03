OGC Nice-AJ Auxerre : Les regrets de Digard après le nul du Gym

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 11:28

S'il est toujours invaincu avec l'OGC Nice, l'entraîneur Didier Digard a vu son équipe accrochée par l'AJ Auxerre (1-1). Un résultat qu'il juge regrettable.

L'Europe pourrait s'éloigner à nouveau pour l'OGC Nice. Malgré des ambitions affichées à l'aube de la 26ème journée de Ligue 1, le match des Aiglons ne s'est pas déroulé comme prévu. Face à un AJ Auxerre 16ème et premier relégable, le Gym voulait remporter la victoire et se rapprocher un peu plus du top 5 européen. C'est raté. Malgré l'avantage de jouer à l'Allianz Riviera, les hommes de Didier Digard ont été tenus en échec par les Icaunais (1-1).

Cueillis à froid par un but de Gauthier Hein à la 36ème minute, les Aiglons ont tout fait pour revenir au score. Si l'attaquant français Gaëtan Laborde a manqué un penalty en première période, il s'est rattrapé en égalisant 3 minutes plus tard. Mais ni lui, ni ses coéquipiers n'ont réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires dans la seconde mi-temps. Et ce, malgré une grosse domination (17 tirs à 3, 5 frappes cadrées à une).

Didier Digard après OGC Nice-AJ Auxerre : « On aurait dû gagner »

Forcément déçu après le match nul contre l'AJ Auxerre, Didier Digard n'a pas caché sa frustration en conférence de presse après-match : « Ce n'est pas ce qu'on espérait. On est déçu. Mais c'est aussi une bonne chose. Il reste 12 journées. On sera de plus en plus confronté à ce type d'équipe. Cela veut dire qu'on fait un peu peur. On a encore du temps pour travailler. Quand ça arrive à la fin (du championnat, ndlr), on ne peut plus se mordre les doigts » a-t-il analysé.

L'OGC Nice (7ème) figure désormais à 4 points du Stade Rennais (5ème), mais avec une rencontre en plus. Si l'Europe pourrait filer entre les doigts du club azuréen en vue de la saison 2023-2024, elle reste encore proche dans l'exercice actuel. Les Aiglons sont toujours en lice en Ligue Europa Conférence et affronteront jeudi le Sheriff Tiraspol (Moldavie), en marge des huitièmes de finale.