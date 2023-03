Real Madrid : Départ de Benzema, Ancelotti a tranché

Publié par Dylan le 04 mars 2023 à 18:28

Après les critiques à l'encontre de Karim Benzema sur son niveau de jeu ces dernières semaines, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a tranché.

Le Real Madrid est encore dans la tourmente. Après un match nul concédé face à l'Atletico Madrid (1-1) en Liga, la Casa blanca s'est inclinée contre son rival : le FC Barcelone. Ce Clasico s'est déroulé dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, perdue donc 1-0 par les Merengues. Forcément, ces résultats impactent les supporters mais aussi les spécialistes qui ont critiqué le club et ses joueurs.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real a bien du mal à y faire face. Pourtant, il a tout de même clarifié certaines situations, évoquant au passage le mercato estival. On parle par exemple de Luka Modric, dont l'avenir au Real pourrait s'assombrir cet été. Sous contrat jusqu'en juin, le milieu croate espère poursuivre l'aventure avec les Merengues mais seules des discussions sont en cours avec le club.

Real Madrid : Carlo Ancelotti défend Karim Benzema

Le cas Karim Benzema fait également beaucoup parler dans la presse espagnole. Titulaire sur les deux dernières rencontres du Real Madrid, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Si le constat n'est pas alarmant, son départ a été évoqué par certains médias dont AS. D'après la source, la Casa blanca ne lui ferait plus confiance à la pointe de l'attaque et songerait à le remplacer. Une information qui paraît difficile à lire, tant les performances de Karim Benzema ont souvent été à la hauteur avant les deux derniers matchs du Real.

Mais le quotidien a des arguments. Le Ballon d'Or 2022 a loupé 12 rencontres cette saison en raison de problèmes physiques, ce qui ferait réfléchir la direction madrilène. Son âge (35 ans) pourrait être la source de toutes ces inquiétudes, en plus de ses statistiques bien en deça par rapport à l'exercice précédent (16 buts). De son côté, Carlo Ancelotti a défendu son joueur : « Je le vois bien et en meilleure condition que lors de la première partie de la saison. Le problème ne s’est posé que lors des deux derniers matchs. Nous n’avons pas de problème offensif » a-t-il affirmé devant la presse. Kylian Mbappé (PSG), Dusan Vlahovic (Juventus) et Erling Haaland (Manchester City) seraient dans les petits papiers du Real pour le remplacer.