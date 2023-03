FCGB-ASSE : Un taulier de Bordeaux détruit les Verts après le nul

Publié par Dylan le 05 mars 2023 à 17:14

Le match nul entre l'ASSE et les Girondins de Bordeaux a été difficile à encaisser pour un défenseur girondin, qui estime que son club a presque été volé.

C'était l'affiche de la 26ème journée de Ligue 2. Deux monuments du football français, en l'occurence l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux, se retrouvaient au Matmut Atlantique. Les objectifs étaient différents pour les deux clubs avant le coup d'envoi : les Verts voulaient se donner de l'air dans la course au maintien, tandis que les Aquitains souhaitaient assurer leux deuxième position.

Finalement, aucun ne décrochera une victoire qui aurait été pourtant précieuse. L'ASSE grimpe certes au treizième rang avec 31 points, mais ne compte que 5 longueurs d'avance sur la zone rouge en raison du succès de Dijon (17ème) dans le même temps. De son côté, le FCGB aura plus de regrets car le club a maîtrisé les débats pendant une grande partie du match. Les hommes de David Guion peuvent perdre leur deuxième place en cas de victoire du FC Sochaux-Montbéliard (3ème) lundi.

FCGB-ASSE : Yoann Barbet déplore le scénario

Titulaire face à l'AS Saint-Étienne, le défenseur central Yoann Barbet ne digère pas le match nul. Selon lui, son équipe aurait dû remporter le match grâce à sa domination tout le long de la partie : « Je suis plus déçu par rapport à la seconde mi-temps parce qu'on mène d'entrée de jeu. Si je ne me trompe pas, ils (les Verts) ont fait un tir, un but en seconde mi-temps... Ce qui me frustre un peu c'est qu'on a rien concédé en deuxième mi-temps » a lâché le Français au micro de BeIN Sports.

Toutefois, Yoann Barbet a voulu immédiatement passer à autre chose : « On était peut-être pas les plus dangereux non plus mais on menait au score et on se débrouillait bien. Voilà, cela n'a pas suffi, on doit se contenter d'un point. On est sur deux victoires et un nul c'est bien » a-t-il poursuivi, lucide. Lors de la prochaine journée de Ligue 2, les Girondins de Bordeaux auront l'occasion de se rattraper face à un concurrent direct... le FC Sochaux-Montbéliard. De son côté, l'AS Saint-Étienne affrontera à domicile l'Amiens SC (9ème).